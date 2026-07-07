MinDefensa está listo para el empalme y reafirma respeto por la ley e institucionalidad

El Ministerio de Defensa reiteró que mantiene su disposición para reanudar el proceso de empalme con el gobierno entrante una vez el Gobierno Nacional convoque nuevamente las mesas de trabajo, luego de que el Comité Nacional de Empalme suspendiera el inicio de la transición previsto para este 7 de julio.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, aseguró que el ministerio había preparado toda la documentación e información requerida para entregar al equipo del presidente electo, en cumplimiento de la Ley 951 de 2005, que regula los procesos de empalme entre gobiernos. Además, indicó que a las mesas también habían sido invitados los organismos de control para acompañar el proceso.

Sin embargo, explicó que el Ministerio recibió una comunicación oficial del Comité Nacional de Empalme, liderado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en la que se notificó la suspensión de las reuniones conjuntas hasta que existan las condiciones para desarrollar un proceso técnico, transparente y ajustado a la Constitución y la ley.

Frente a esta decisión, el jefe de la cartera de Defensa afirmó que el sector mantiene la disposición de retomar el empalme cuando sea convocado y garantizó que la información pública relacionada con el proceso estará disponible para la ciudadanía, en cumplimiento de los principios de transparencia y legalidad.



Finalmente, el ministro reafirmó el compromiso del sector Defensa con la Constitución, el Estado de derecho y la neutralidad de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, al señalar que la actuación de la cartera seguirá guiándose por el respeto a las instituciones y el servicio a todos los colombianos.