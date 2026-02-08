“Las encuestas ya no mandan”: Juan Pablo Estrada advierte el resultado de la primera vuelta

Los movimientos de última hora en las consultas presidenciales terminaron por mover el tablero político en Colombia. Así lo analizó Juan Pablo Estrada este domingo 8 de febrero de 2026 en Sala de Prensa, al explicar cómo la fragmentación de los bloques y la ausencia de varios punteros en las consultas cambiaron la lectura de la primera vuelta.

Desde el inicio de la conversación, Estrada planteó que el escenario actual es muy distinto al que mostraban las encuestas semanas atrás. Para él, la política entró en una fase más impredecible, en la que ya no hay un candidato claramente escapado ni un voto condicionado por el miedo a que gane otro.



Las encuestas ya no mandan en el nuevo escenario político

“Las encuestas ya no mandan”, afirmó Estrada al describir el momento que atraviesa la campaña. Según explicó, la división de fuerzas hace que las mediciones empiecen a mostrar cifras más parejas y menos determinantes que antes.

En su análisis, ya no existe “esa angustia de que hay un puntero de izquierda escapado”, lo que abre la posibilidad de que los ciudadanos voten con mayor libertad en la primera vuelta. “La gente hace lo que se hace tradicionalmente: votar por el que le gusta y después, en segunda vuelta, votar contra el que no le gusta”, señaló.

Consultas interpartidistas y el peso de las maquinarias

Estrada también fue crítico con la forma en que se leen las consultas interpartidistas. Advirtió que no se trata de ejercicios neutrales y que las estructuras políticas juegan un papel clave el día de la votación.

“No es una elección en frío”, dijo, al explicar que en estos procesos pesan las operaciones territoriales y la capacidad de movilización. A su juicio, eso puede inflar resultados que luego no necesariamente se trasladan a la primera vuelta presidencial.



Una primera vuelta más abierta y menos predecible

Para Estrada, el principal efecto de este reordenamiento es una primera vuelta mucho más abierta. “Eso pone el tema muy interesante”, afirmó, al insistir en que ya no hay un candidato que concentre todo el voto desde el arranque.

También advirtió que los debates y el desarrollo de la campaña serán determinantes en las próximas semanas. En su concepto, el país entró en una etapa donde las alianzas, los mensajes y la percepción pública pesarán más que cualquier encuesta.

Al cierre de la entrevista, Estrada dejó claro que el panorama está lejos de estar definido: las cartas se están barajando de nuevo y el resultado dependerá, más que nunca, del comportamiento real del electorado.