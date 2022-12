Las polémicas de Alianza Verde por aval a candidato para Gobernación de Antioquia

Como "nefasta" y una "tendencia a estar con los vicios de la política tradicional" calificó Sergio Fajardo la decisión tomada por la Alianza Verde de respaldar al candidato Aníbal Gaviria en su carrera por la Gobernación de Antioquia.

Según Fajardo, que apoya al candidato Mauricio Pérez de Compromiso Ciudadano, no tiene ninguna presentación el anuncio del partido.

“Es contradictoria, es estar con los vicios de la política tradicional, no tiene ningún tipo presentación política. Cada quien responde por sus actuaciones Pero esa forma de estar en la política, no honra a los verdes en ninguna parte del mundo, en especial a los de Antioquia”, aseveró.

Estas declaraciones se suman al anuncio del senador Iván Marulanda de renunciar a los cargos directivos de la Alianza Verde, también por el apoyo de ese partido a Gaviria, quien es el candidato del Partido Liberal y tiene además el aval de Cambio Radical y del Partido de La U.