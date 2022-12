Los pagarés sí se reportaron: gerente de la campaña presidencial de Petro

La gerente de campaña presidencial de Petro en 2018, Blanca Inés Durán, aseguró en Mañanas BLU que los dos pagarés por $ 50 millones cada uno ($ 100 millones en total), sí fueron reportados.

Las dudas sobre el registro de los recursos se desataron tras la compulsa de copias de la Fiscalía a la Corte Suprema para investigar dos pagarés de la campaña, ante la posibilidad de que uno de ellos no se hubiese reportado ante la organización electoral.

Publicidad

“No aparece dentro del anexo de préstamos, sino que aparece dentro de los pagos”, explicó Durán.

Sobre el origen de los dineros, aseguró que se trató de un préstamo de la empresaria Blanca Azucena Moreno.

Vea también: Toda la información fue reportada al CNE: exgerente campaña Petro

“Ella tiene una empresa de transporte de carga, ellos hacen transporte de carga por todo el país y tenían la disponibilidad de efectivo en ese momento para poder hacer los pagos que necesitábamos urgente de volantes y todas esas cosas que teníamos en la campaña en ese momento”, explicó.

Publicidad

“La Fiscalía ha mostrado una falta de objetividad en este caso, no solo porque no se ha tomado el tiempo de investigar las supuestas pruebas que se encuentran, sino que sale apresuradamente a los medios a hacer afirmaciones que no son”, aseguró Durán.

“Es falso que no hayamos reportado nada ante el Consejo nacional electoral. Cada peso que entró a la campaña fue reportado”, sostuvo.

Publicidad

Escuche esta entrevista: