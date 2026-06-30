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Blu Radio  / Política  / Macron ratifica apoyo a la relación bilateral con Colombia tras elección de De La Espriella

Macron ratifica apoyo a la relación bilateral con Colombia tras elección de De La Espriella

Seguridad, economía y lucha contra el narcotráfico fueron algunos de los temas mencionados por el presidente francés Emmanuel Macron en la carta de felicitación enviada al presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella.

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Abelardo De La Espriella
Foto: Facebook Abelardo De La Espriella
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 30 de jun, 2026

A través de una carta de felicitación enviada al presidente electo Abelardo De La Espriella, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó el compromiso de su país de avanzar en la cooperación bilateral en materia de seguridad, economía y fortalecimiento de las relaciones entre ambas naciones.

“Macron reiteró la disposición de Francia para fortalecer la cooperación en la lucha contra las organizaciones criminales y el narcotráfico”, señala el comunicado.

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Presidente de Francia, Emmanuel Macron
Foto: AFP

Según el equipo del presidente electo, Macron también manifestó el interés de que empresas francesas acompañen el desarrollo económico de Colombia y destacó la importancia de continuar fortaleciendo los vínculos comerciales entre ambos países, así como la llegada de nuevos inversionistas colombianos al mercado francés.

Por su parte, De La Espriella agradeció el mensaje enviado por el mandatario francés y expresó su expectativa de que, a partir del próximo 7 de agosto, se abra una nueva etapa de fortalecimiento en las relaciones bilaterales entre Colombia y Francia.

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