Mamá de Claudia Gurisatti confirma candidatura a Alcaldía de Buga por Colombia Humana

A pocos meses de comenzar nuevamente la contienda política en las regiones y municipios del país, Tulia Mercedes Barreto, madre de la periodista Claudia Gurisatti, le confirmó a BLU Radio que sería candidata a la Alcaldía de Buga por el partido Colombia Humana.

“Estoy metida en la política integral como católica que soy, por eso quiero llevar el amor de Cristo a estos espacios duros y difíciles”, dijo.

Publicidad

“No me siento utilizada por Petro, la utilización es relativa, todos somos utilizados, lo que hay que apoyar es a la gente que trabaja la parte social. Tenemos que ir más allá y ver las cosas de fondo”, agregó.

Entre tanto, la mujer asegura que su relación con el senador Gustavo Petro inició desde que la guerrilla del M19 se desmovilizó. Afirma que su vida estuvo rodeada por simpatizantes del exgrupo armado desde que estaba en la Univalle.

Le puede interesar: La pelea en Twitter entre Petro y Claudia Gurisatti: opinión del padre Linero

“La mayoría de las personas que estaban en el M19 eran compañeros de la Universidad, como Antonio Morales quien estudiaba ingeniería industrial mientras yo hacía la carrera de bióloga”, precisó la mujer.

Publicidad

“He seguido las actuaciones de Petro en el congreso y el año pasado vi que su programa para la presidencia era muy significativo para mí, por la dignidad del ser humano, el bien común y la solidaridad con la familia”, indicó doña Tulia Mercedes.

Afirma no ser de izquierda, es más, le indicó al grupo de periodistas dirigido por Nestor Morales que esa “chapa”, o marca, no le gustaba.

Publicidad

“Cuando alguien trabaja por el bien común y por los pobres le tiran la chapa de ser de izquierda. Yo solo practico principios cristianos y la gente lo confunde con ser deizquierda”, indicó.

Entérese de: "Si te causamos daño, perdón, no fue con intención: Gurisatti a Sigifredo López

“Algunos me pueden decir que soy de izquierda porque lucho por el bien común, pero también por todas las necesidades del medio ambiente, como en los años 80 que luchamos por cuidar la Laguna de Sonso, en el Valle”, agregó.

Por su parte, indicó que la relación con su hija Claudia Gurisatti es buena a pesar de las diferencias ideológicas.

Publicidad

“Claudia ha sido una mujer tan especial, que ha esperado tantas cosas, pero que en estos ámbitos de poder lo único que han dicho es mentiras contra ella y me duelen”, precisó.

“Que digan que soy la mamá de Claudia me llena de orgullo (…) No podemos dejar que la crítica nos separe. Las ideologías diferentes no nos pueden separar, por encima de todo debemos buscar la paz de Colombia y el bien de todos”, agregó.

Publicidad

Finalmente, la mujer hizo un llamado a eliminar el lenguaje ofensivo para construir país.

“Si Colombia, con un alto número de creyentes cristianos y católicos, las personas fueran consecuentes con su fe es imposible que vivamos en guerra porque no tenemos voz de amor, de paz, conciliación y no de guerra”, precisó la hoy candidata a la Alcaldía de Buga.

Escuche la entrevista completa aquí:

Publicidad

Publicidad