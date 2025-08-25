Marelen Castillo advierte que no se rendirá ante Benedetti: “No nos vamos a retractar”

Este lunes 25 de agosto de 2025, la Corte Suprema de Justicia fue escenario de un intento fallido de conciliación entre el ministro del Interior, Armando Benedetti, y un grupo de congresistas que lo habían señalado en una carta pública. El encuentro terminó sin acuerdo, dejando claro que las partes se verán en los estrados judiciales.

Benedetti llegó al alto tribunal para insistir en que ejercerá su derecho a la justicia tras considerar que ha sido víctima de calumnias. “Me tratan de agresor de mujeres sin que exista un solo hecho, prueba o imagen que lo respalde. No hay nada, solo repeticiones de mis enemigos”, aseguró al salir de la diligencia.



Congreso en la mira: la denuncia de Benedetti

El ministro interpuso una demanda por injuria y calumnia contra varias representantes a la Cámara, entre ellas Carolina Giraldo, Catherine Juvinao, Marelen Castillo, Katherine Miranda, Julia Miranda y Lina Garrido. Según su versión, los señalamientos hechos en una carta pública no solo lesionan su honra, sino que carecen de sustento legal.

La reunión buscaba un espacio de conciliación, pero ninguna de las congresistas accedió a retractarse. Por esa razón, el caso pasará directamente a juicio bajo la ponencia del magistrado Marco Antonio Rueda, quien tendrá la tarea de definir la fecha del proceso.

“No nos vamos a retractar”: las congresistas responden

Desde el lado del Congreso, la respuesta fue categórica. La representante Marelen Castillo afirmó que no existió injuria ni calumnia en la carta, y que lo que hicieron fue ejercer un derecho político. “No tenemos nada de qué retractarnos. Tenemos derecho a criticar y a hacer control político. Lo que quieren es callarnos, y no lo vamos a permitir”, declaró.

Las parlamentarias insistieron en que su postura se sustenta en hechos de público conocimiento, citando reportes internacionales y publicaciones de medios que han mencionado cuestionamientos sobre Benedetti. Por ello, consideran que su carta fue respetuosa, clara y amparada en la libertad de expresión que tienen como congresistas.

Además, señalaron que el trasfondo de su crítica es un llamado al presidente de la República para que cumpla con su promesa de gobierno transparente y respetuoso de la ley. “Pedimos que no se nombre a funcionarios con investigaciones abiertas. Eso fue lo que dijimos, y lo seguimos sosteniendo”, puntualizó Castillo.



Ahora todo se resolverá en juicio

Con la conciliación frustrada, el proceso avanza a juicio, en el que ambas partes deberán presentar sus pruebas. Mientras Benedetti insiste en que se vulneró su buen nombre, las congresistas aseguran que la demanda busca silenciar el control político en temas sensibles como la violencia de género y la ética en los nombramientos de gobierno.

Lo cierto es que el caso promete abrir un debate de fondo sobre los límites entre el control político, la libertad de expresión y la protección de la honra de los funcionarios públicos en Colombia.