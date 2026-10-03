María Fernanda Cabal se une al Partido Republicano, que antes era La Liga de Rodolfo Hernández

La senadora María Fernanda Cabal anunció su llegada al Partido Republicano, nueva denominación de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, colectividad fundada por el fallecido exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial Rodolfo Hernández.

El anuncio se realizó durante un acto en la capital departamental de Santander, donde también fueron presentados oficialmente el nombre y el logo del partido, cambio que ya fue autorizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Publicidad

Cabal recordó que había presentado una solicitud de escisión ante el Centro Democrático, pero nunca recibió una respuesta, pese a haber sido la senadora más votada de la historia electoral del Congreso y entendió que “hay caminos que se cierran”, por lo cual no siente nostalgia.

“Hay caminos que se cierran, y por eso no hay que sentir nostalgia. Hay que agradecerle a la vida a quienes me acompañaron y caminaron conmigo, pero se abren puertas nuevas. Esta era la oportunidad”, manifestó.



Sobre el nuevo proyecto político lo define como una “nueva derecha”, en concordancia con lo que ha ocurrido en diferentes países.

“Estoy feliz porque voy a poder tener mi partido desde el cual vamos a ser la plataforma que siempre soñé, que es esa nueva derecha que conecta con el ciudadano bueno, trabajador, la defensa de la vida, la propiedad privada y la fuerza pública”, afirmó la exsenadora.

Publicidad

El objetivo: las elecciones de 2027

De cara a las elecciones regionales de 2027, Cabal anunció que la denominada “marca Cabal” se convertirá en aliada del Partido Republicano para impulsar su crecimiento y buscar candidatos para los principales cargos de elección popular.

Publicidad

Indicó que la prioridad será seleccionar candidatos para alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas departamentales, con la mirada puesta posteriormente en las elecciones de 2030.

Cabal también planteó que el nuevo partido busca convertirse en una alternativa política frente a la izquierda y aseguró que Colombia no puede permitir, según sus palabras, el regreso de sectores que considera vinculados con el terrorismo.

“No podemos volver a dejar que el terrorismo disfrazado de aliado de las clases populares, lo que es una gran mentira, regrese a destruir este país. Esa es nuestra misión, es un país que ha sufrido mucho para que venga la izquierda a volverlo a destruir”.

Publicidad

Frente al gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, la senadora expresó su respaldo a las acciones adelantadas por la actual administración: “Yo aplaudo todas las acciones de un gobierno que está organizando la casa”.

Un cambio de nombre con proyección internacional

Publicidad

El representante del Partido Republicano, Camilo Larios, explicó que la nueva identidad responde, entre otros aspectos, a una visión internacional y al avance de movimientos y gobiernos de derecha en diferentes países.

“Hemos marcado un nuevo camino en el panorama nacional, y vamos a tener un cambio de nombre que ya ha sido registrado ante el Consejo Nacional Electoral”, señaló.

El dirigente mencionó como referentes políticos a los presidentes José Antonio Kast en Chile, Keiko Fujimori en Perú, Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador, el exmandatario Jair Bolsonaro de Brasil, Santiago Abascal, líder del partido Vox en España, entre otros.

Publicidad

Según Larios, el propósito es que Colombia participe de ese escenario internacional alrededor de las “ideas de la libertad” y retome principios que, de acuerdo con su interpretación, estaban presentes en el proyecto político de Rodolfo Hernández: hacer lo que funciona y administrar los recursos públicos con transparencia.

“El nombre republicano es un nombre con más de 200 años de historia. Republicano o república viene de res-pública, de la cosa pública, de lo que nos importa a todos”, expresó Larios.

Publicidad

Jota Pe también participó en el lanzamiento

Al acto de presentación del Partido Republicano también asistió el senador Jonathan Pulido Hernández, conocido como ‘Jota Pe’, quien actualmente continúa en la Alianza Verde luego de que no fuera aprobada su solicitud de escisión.

El congresista explicó que había trabajado en la construcción del nombre y el logo Republicano como parte de su propio proyecto político, pero decidió cederlos a la familia de Rodolfo Hernández debido a la amistad que mantuvo con el fallecido exalcalde.

Publicidad

“Hoy estoy perteneciendo al partido Alianza Verde, pero le entrego y me despojo de lo que tenía construido para mi partido si el verde me aprobaba la escisión, que es ese nombre Republicano, ese es el logo de esa águila y son esos colores”, afirmó el senador verde más votado.

Pulido Hernández recordó además el respaldo que recibió de Rodolfo Hernández durante su candidatura al Senado. Según relató, el exalcalde manifestó públicamente el 13 de marzo de 2022 que había votado por él a senador.

Publicidad

Jota Pe aseguró que ese gesto generó un agradecimiento que mantiene hacia Hernández y que fue uno de los motivos para permitir que el nombre y la identidad visual que había construido fueran utilizados por la familia del fallecido dirigente.

El senador Jonathan Pulido Hernández, 'Jota Pe', participa en el lanzamiento del nombre del partido Republicano. Aseguró que, debido a que no le aprobaron la escisión de la Alianza Verde, optó por hacer ese regalo del nombre y logo a Rodolfo Hernández y su familia, por la amistad… pic.twitter.com/GpIv00bbDA — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 3, 2026

¿Llega una disputa?

El nacimiento de este partido retomando las posiciones del fallecido excandidato presidencial, sumando a Cabal y con guiño de Jota Pe, llevaría a que la disputa de votos, dentro del marco democrático, sea más intensa de cara a las elecciones presidenciales de 2030, porque además de Republicano, existe Defensores de la Patria, del presidente Abelardo De La Espriella; el Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que más allá de doctrina tiene gran empuje por la figura del exmandatario; así como Salvación Nacional, en caso de no fusionarse con el partido de De La Espriella.

Publicidad

También pudiera incidir en los comicios regionales del 31 de octubre de 2027, aunque por tratarse de una votación territorial, con alianzas diferentes a las de una elección presidencial, puede dar más indicios de cómo serán los reacomodos en los departamentos, que propiamente sentido ideológico.