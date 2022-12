Marta L. Ramírez aspira a la Presidencia con respaldo de bases conservadoras

Más de 500 dirigentes conservadores de todo el país le entregaron una carta a la exministra de Defensa Marta Lucía Ramírez pidiéndole que asuma la candidatura presidencial por esa colectividad.



“Quiero que el partido salga de este letargo, que pueda recuperar esa vocación de poder; hemos venido acá a tomar esa bandera. Yo le he pedido al presidente del partido que el Directorio Nacional defina cuales son las condiciones con las cuales el partido puede acudir a la contienda presidencial. Tenemos la obligación de conformar una buena coalición de la centro-derecha colombiana”, dijo Ramírez.



Además, Ramírez insistió en que tiene intención en ser parte de la coalición que promueven los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, para lo cual se declaró a la espera de que el Directorio conservador establezca las reglas de juego para concretar su aspiración.



“Esa invitación del ex presidente Pastrana y el ex presidente Uribe la considero como una gran oportunidad para que Colombia tenga una candidatura de la centro-derecha fuerte, que reivindique el orden, la autoridad, el cumplimiento de la ley y el desarrollo económico, que son las condiciones para la vida digna de cada colombiano. Esa coalición es viable y quisiera por supuesto ser la que pueda llevar esas banderas”, precisó.



Sobre el distanciamiento con las bancadas parlamentarias del Partido Conservador, la excandidata presidencial explicó que no está en contra de las personas, “sino de una vieja manera de hacer la política”.



“He venido a esta casa hoy a decir una vez más con las bases del conservatismo que este partido debe recuperar su vocación de poder”, añadió.



Ramírez afirmó que el país debe conservar la desmovilización de los 6.000 guerrilleros de las Farc, pero que lo acordado entre el Gobierno y esa guerrilla requiere ajustes.



Por su parte, Hernán Andrade, presidente del Partido Conservador, señaló que convocarán al Directorio para tomar una decisión y afirmó que no descarta verse en una tarima haciendo campaña con Pastrana y Uribe, a propósito del planteamiento que hizo Marta Lucía Ramírez.



