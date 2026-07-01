Martha Carvajalino saldrá del ministerio de Agricultura para regresar a la Procuraduría

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, dejará el cargo el próximo 8 de julio, pues al día siguiente, es decir el 9 de julio deberá reincorporarse a su cargo de carrera como procuradora judicial, ambiental y agraria en la Procuraduría General de la Nación.

La funcionaria, que lleva dos años en el cargo, explicó que la comisión de servicios que le permitió integrar el Gobierno del presidente Gustavo Petro venció y no puede ser prorrogada, por lo que no estará hasta el fin de gobierno, que es el 6 de agosto.

Carvajalino explicó que asumirá nuevamente sus funciones en la Procuraduría, cargo al que ingresó en 2016 mediante concurso de méritos.

El 9 de julio debo retomar el cargo de carrera en la Procuraduría General de La Nación al que ingresé por mérito en el 2016. El tiempo de mi comisión se ha vencido y es improrrogable.

Hemos ejercido con rigor, transparencia y decisión de justicia el trabajo de la cartera del… pic.twitter.com/xrJI6Z3Qhv — Martha Carvajalino (@MCarvajalinoV) July 1, 2026

“Además, aspiro a ser magistrada de la justicia. Llevo más de 5 años en un concurso de méritos público, un concurso y un curso que está formando a los jueces y magistrados para impartir justicia. Tengo una expectativa legítima y me encuentro en una lista de elegibles que espero, de conformidad con el proceso que tiene la rama judicial para el efecto, poder cursar y hacer parte de esa magistratura, que es también el lugar de la justicia en Colombia”, agregó la funcionaria.



Carvajalino, hizo un balance de su gestión y afirmó que deja una cartera que contribuyó a consolidar al agro como el motor de la economía y a avanzar en la meta del Gobierno de convertir a Colombia en una potencia agroalimentaria.

También aseguró que durante su administración se fortalecieron la producción, las exportaciones, el empleo rural y el reconocimiento de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

“Los mejores indicadores, mayor empleo y dignidad de quienes trabajan la tierra, reconocimiento de las territorialidades, mayor abastecimiento, mayor exportación, mayor producción. (...) Cerramos este periodo con la satisfacción de haber hecho por el país y por quienes demandaban nuestro trabajo y nuestro acompañamiento lo mejor que hubiésemos podido hacer”, detalló.

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La ministra había asumido el cargo el 9 de julio de 2024 y, durante su gestión, lideró la implementación de la política agraria del Gobierno, con énfasis en la reforma agraria, el fortalecimiento de la economía campesina y la producción de alimentos.