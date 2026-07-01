Minhacienda confirma que este jueves iniciará empalme y pide apartar las diferencias políticas

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, en su condición de delegatario de funciones presidenciales, envió una respuesta oficial a José Manuel Restrepo, coordinador del equipo de empalme del mandatario electo, Abelardo de la Espriella, para confirmar el inicio de la transición gubernamental.

La misiva de Ávila se da en respuesta a una comunicación previa de Restrepo, en la cual el coordinador entrante había advertido de manera categórica que "Colombia necesita conocer la verdad institucional del Estado que se entrega", reclamando plenas garantías de transparencia, trazabilidad tecnológica y acompañamiento de los órganos de control.

En el documento, Ávila señaló la importancia de mantener la estabilidad institucional durante el proceso: “Estoy convencido de que este será el inicio de un trabajo conjunto caracterizado por el respeto institucional, la buena fe y la cooperación entre los equipos designados. El propósito común debe ser que el país tenga la certeza de que la transición se desarrollará con transparencia, organización y responsabilidad”.

Germán Ávila, ministro de Hacienda. Foto: Cortesía Asofondos

El funcionario agregó que, conforme a las directrices de un Estado Social y Democrático de Derecho, la administración saliente suministrará la información requerida por ley para que el nuevo equipo conozca el estado de la gestión pública y organice el inicio de su período.



Ávila precisó que el intercambio de información se ajustará a lo establecido en la Directiva Presidencial, la cual define los órganos de coordinación y las reglas metodológicas del proceso. Asimismo, recordó que las actuaciones del Ejecutivo se mantendrán dentro del marco de sus competencias constitucionales hasta el próximo 7 de agosto.

Respecto a la coyuntura política, el ministro llamó a priorizar los deberes estatales sobre las controversias sectoriales: “Más allá de las diferencias propias de la democracia, existe un compromiso superior con la continuidad del Estado, la estabilidad de las instituciones y la adecuada prestación de los servicios públicos. Ese compromiso guiará cada una de las actuaciones del Gobierno Nacional durante las próximas semanas”.

La sesión de instalación formal se realizará este jueves en la Casa de Nariño, donde ambos coordinadores definirán el cronograma de trabajo y los canales oficiales de comunicación.