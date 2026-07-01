Comandante de las Fuerzas Militares niega haber frenado operaciones contra la Segunda Marquetalia

El comandante general de las Fuerzas Militares, el General Hugo López Barreto, respondió a las acusaciones del coronel en retiro Javier Valenzuela, quien aseguró que recibió órdenes para detener operaciones contra la Segunda Marquetalia durante su paso por el departamento de Nariño. El General Lopez Barreto calificó esas afirmaciones como falsas y aseguró que las Fuerzas Militares nunca han dejado de cumplir su misión constitucional.

El General López afirmó que todas las decisiones operacionales de la institución han estado encaminadas a preservar la seguridad nacional, proteger a la población civil y garantizar la presencia legítima del Estado en el territorio: “Se equivoca el coronel Valenzuela al afirmar falsamente que yo he ordenado detener operaciones contra la Segunda Marquetalia”, señaló.

El comandante explicó que Valenzuela permaneció en Nariño entre marzo y noviembre de 2025, primero al frente del Comando Operativo de Estabilización y Consolidación Pegaso y posteriormente como comandante de la Fuerza de Tarea Hércules. Aseguro que, durante ese periodo, el único cese al fuego bilateral con la autodenominada Segunda Marquetalia fue el establecido mediante el Decreto 1052 de 2025, aplicado únicamente en fechas y zonas específicas de Nariño y Putumayo.

Frente a la salida del oficial de la institución, El General López indicó que obedeció al curso normal de la carrera militar, luego de que no fuera seleccionado para el Curso de Altos Estudios Militares y agregó que posteriormente Valenzuela solicitó su retiro voluntario, el cual fue aprobado mediante resolución del 30 de diciembre de 2025.



El general también anunció que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos de injuria, calumnia, afectación a la imagen institucional y al buen nombre e indicó que el propósito es que el coronel entregue las pruebas que respalden sus afirmaciones o, de lo contrario, se retracte conforme a lo establecido por la ley.

Finalmente, El General López defendió su trayectoria de 42 años en la institución y aseguró que nunca ha impartido órdenes que favorezcan a estructuras criminales o pongan en riesgo la vida de los soldados o de la población civil.