Alias 'El Chipi' y alias 'El Hermano' pagarán más de 21 años de prisión por crimen de Miguel Uribe

La juez Novena Penal del Circuito Especializado de Bogotá avaló los preacuerdos suscritos entre la Fiscalía General de la Nación y Elder José Arteaga Hernández, alias “Chipi”, y William Fernando González, alias “El Hermano”, procesados por su presunta participación en el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay.

Con la decisión judicial, alias “Chipi” fue condenado a 26 años y 3 meses de prisión, mientras que alias “El Hermano” deberá cumplir una pena de 21 años y 9 meses de cárcel, conforme a los términos acordados con el ente acusador.

Alias 'El Hermano', vinculado en magnicidio contra Miguel Uribe Turbay Foto: suministrada

Al sustentar la decisión, la juez señaló que la dosificación de las penas cumplía con los criterios legales y jurisprudenciales exigidos para este tipo de acuerdos.

“Se pactó, frente al señor Arteaga Hernández, el monto de 315 meses de prisión y se tuvo en cuenta el aumento en razón del concurso (…) la misma constituye 26 años y 3 meses para el procesado, lo que a juicio de este juzgado no es una pena irrisoria ni simbólica. Se trata de una sanción grave que refleja la magnitud del crimen y que tiene un efecto ejemplarizante”, afirmó.



Respecto a William Fernando González, la funcionaria judicial indicó que “la misma también se ajustó a esos límites de discrecionalidad que se encuentra en cabeza de la Fiscalía General”, al referirse a la pena de 261 meses de prisión, equivalente a 21 años y 9 meses.

Durante la primera audiencia también quedó registrada una conversación sostenida entre alias “Chipi”, recluido en la cárcel de Girón, Santander, y William Fernando González, antes del inicio formal de la diligencia. En ese intercambio, Arteaga Hernández manifestó “Con ganas de salirme de acá, socio, la peor cárcel. No, manito, ni señal para llamar, nada”, comentario que quedó consignado en la grabación de la audiencia.

Revelan nuevos videos e imágenes detrás del magnicidio de Miguel Uribe // Fotos: Noticias Caracol / AFP

La decisión judicial fue apelada por la representación de las víctimas, encabezada por el abogado Víctor Mosquera, quien solicitó que no se avalara el preacuerdo suscrito con Elder José Arteaga Hernández. El apoderado sostuvo que el procesado no realizó un aporte efectivo al esclarecimiento de los hechos, que contó con varias oportunidades para desistir de la ejecución del crimen y que la pena pactada no resulta proporcional frente a la gravedad del magnicidio ni satisface plenamente los derechos de las víctimas.