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Blu Radio  / Política  / De La Espriella y Fico Gutiérrez se reunieron; hablaron de seguridad, obras y el sistema de salud

De La Espriella y Fico Gutiérrez se reunieron; hablaron de seguridad, obras y el sistema de salud

El presidente electo Abelardo De la Espriella dijo tras el encuentro que trabajará por las regiones, cuestionado al actual gobierno.

De La Espriella y Federico Gutiérrez.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de jul, 2026

El presidente electo Abelardo De La Espriella se reunió en Barranquilla con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

“Le he manifestado, como lo he hecho públicamente, que Medellín tiene presidente con el tigre. Vamos a priorizar todos los temas que son importantes para Medellín. Es una ciudad que merece todo nuestro apoyo y vamos recuperar el tiempo perdido que han tenido ustedes con este gobierno que nunca los volteó a mirar”, le dijo De La Espriella a Gutiérrez.

Por su parte el alcalde de Medellín contó que hablaron sobre el sistema de salud, las obras de la ciudad y la seguridad.

“El 7 de agosto cesa la horrible noche para Colombia y para todas las regiones. Muy ilusionados porque todo va a salir muy bien. Hemos hablado presidente de temas de seguridad, de obras de infraestructura como el metro de la 80, el cable San Antonio de Prado y el tema de salud, hay que recuperar la salud”, señaló Gutiérrez.

Es importante recordar que Abelardo De La Espriella anunció que empezará un proceso de empalme regional para reunirse con alcaldes y gobernadores en los diferentes departamentos.

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