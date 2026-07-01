De La Espriella y Fico Gutiérrez se reunieron; hablaron de seguridad, obras y el sistema de salud

El presidente electo Abelardo De La Espriella se reunió en Barranquilla con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

“Le he manifestado, como lo he hecho públicamente, que Medellín tiene presidente con el tigre. Vamos a priorizar todos los temas que son importantes para Medellín. Es una ciudad que merece todo nuestro apoyo y vamos recuperar el tiempo perdido que han tenido ustedes con este gobierno que nunca los volteó a mirar”, le dijo De La Espriella a Gutiérrez.

En la era del Tigre, Antioquia volverá a ponerse de pie.



Me reuní con el alcalde de Medellín, @FicoGutierrez, para ratificarle que esta tierra contará con toda la atención y el respaldo de mi gobierno.



Trabajaré de la mano de todos los alcaldes de Colombia para recuperar… pic.twitter.com/MywPY41VgU — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 1, 2026

Por su parte el alcalde de Medellín contó que hablaron sobre el sistema de salud, las obras de la ciudad y la seguridad.

“El 7 de agosto cesa la horrible noche para Colombia y para todas las regiones. Muy ilusionados porque todo va a salir muy bien. Hemos hablado presidente de temas de seguridad, de obras de infraestructura como el metro de la 80, el cable San Antonio de Prado y el tema de salud, hay que recuperar la salud”, señaló Gutiérrez.



Es importante recordar que Abelardo De La Espriella anunció que empezará un proceso de empalme regional para reunirse con alcaldes y gobernadores en los diferentes departamentos.