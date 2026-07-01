Alcalde Char anunció denuncia penal contra presidente Petro por presunta injuria y calumnia

A través de un mensaje en su cuenta de X, el alcalde de Barranquilla Alejandro Char informó que su familia otorgó un poder al abogado Mauricio Pava Lugo para presentar una denuncia penal ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en contra del presidente Gustavo Petro por los presuntos delitos de injuria y calumnia.

Esta denuncia llegó en respuesta a las graves acusaciones hechas por el jefe de estado en su cuenta de X días atrás, en la que publicó un extenso mensaje acusando, sin ningún tipo de evidencia, a la familia Char de tener un banco paralelo aliado de las bandas armadas y con las que, según el presidente, estarían comprando votos y lavando activos.

Textualmente, el presidente expresó lo siguiente:

"La inseguridad de Barranquilla proviene, precisamente, de las bandas armadas que aseguran que se paguen los créditos que entrega la familia Char, en su banco paralelo, y los aseguran amenazando con armas a las y los deudores para que paguen. Necesitan que paguen porque sino los activos no se lavan", dicen las acusaciones que lanza Petro sin mostrar prueba alguna.



Ante estas graves acusaciones, el alcalde Char indicó:

“Las afirmaciones del presidente saliente buscan sembrar caos en Barranquilla, que ha sido abandonada por el Gobierno central, y entorpecer la labor que, con mucho esfuerzo, estamos haciendo los barranquilleros para hacer frente a las consecuencias que la fracasada “Paz Total” nos ha dejado en materia de seguridad urbana”.