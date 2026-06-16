“Un desastre”: Alejandro Char arremete contra Petro por liquidación de Air-e

El mandatario barranquillero fue enfático en decir que durante la intervención del Gobierno, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos, Air-e se ha deteriorado en diferentes frentes.

Las declaraciones del alcalde Alejandro Char, quien estaba acompañado del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, se dieron después de que se le preguntara por la decisión de Gustavo Petro de liquidar la empresa a menos de dos meses de terminar su presidencia.

“Todo lo que hace el Gobierno es un desastre: cinco interventores, la deuda se duplicó, se triplicó con las generadores, eso fue un desastre, eso ha sido lo peor que ha pasado. Así de sencillo”, dijo.

Las afirmaciones de Char en contra de la liquidación anunciada por el Presidente de la República en su cuenta de la red social X, se suma a la de gremios en el Caribe colombiano, las generadoras, usuarios y voces autorizadas como la del exministro de minas Amylkar Acosta, que califican la decisión como un salto al vacío que pone en grave riesgo energético a los habitantes de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, donde Air-e presta sus servicios.



Para las generadoras, por ejemplo, esto implicaría un apagón inmediato para más de un millón de hogares, dónde opera la empresa, al no tener un operador claro para su reemplazo; sin mencionar que las deudas de 2,5 billones de pesos quedarían congeladas en el tiempo y sin un horizonte claro de pago.