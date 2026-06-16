En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
#MundialEnBlu
La Ola Blu
Fenómeno de El Niño
Elecciones Presidenciales

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / “Un desastre”: Alejandro Char arremete contra Petro por liquidación de Air-e

“Un desastre”: Alejandro Char arremete contra Petro por liquidación de Air-e

El alcalde de Barranquilla dijo que gestión del Gobierno es lo peor que le ha pasado a la empresa.

Alejandro Char (3).png
Alejandro Char, alcalde de Barranquilla.
Alcaldía Barranquilla
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de jun, 2026

El mandatario barranquillero fue enfático en decir que durante la intervención del Gobierno, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos, Air-e se ha deteriorado en diferentes frentes.

Las declaraciones del alcalde Alejandro Char, quien estaba acompañado del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, se dieron después de que se le preguntara por la decisión de Gustavo Petro de liquidar la empresa a menos de dos meses de terminar su presidencia.

“Todo lo que hace el Gobierno es un desastre: cinco interventores, la deuda se duplicó, se triplicó con las generadores, eso fue un desastre, eso ha sido lo peor que ha pasado. Así de sencillo”, dijo.

Las afirmaciones de Char en contra de la liquidación anunciada por el Presidente de la República en su cuenta de la red social X, se suma a la de gremios en el Caribe colombiano, las generadoras, usuarios y voces autorizadas como la del exministro de minas Amylkar Acosta, que califican la decisión como un salto al vacío que pone en grave riesgo energético a los habitantes de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, donde Air-e presta sus servicios.

Lea también:

Air-e (2).png
Caribe

Comunidad en Atlántico rechaza liquidación de Air-e: piden tarifas bajas y cumplimiento de obras

Trabajadores de Aire-e
Caribe

Gremios y expertos en el Caribe rechazan liquidación de Air-e anunciada por Petro

Para las generadoras, por ejemplo, esto implicaría un apagón inmediato para más de un millón de hogares, dónde opera la empresa, al no tener un operador claro para su reemplazo; sin mencionar que las deudas de 2,5 billones de pesos quedarían congeladas en el tiempo y sin un horizonte claro de pago.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Barranquilla

Alejandro Char

Gustavo Petro

Aire y Afinia

Caribe

Publicidad

Publicidad

Publicidad