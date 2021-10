“Me complace y estoy dispuesto a acatar ese mandato”: Petro sobre encuesta de simpatizantes verdes

El senador y candidato a la presidencia Gustavo Petro reaccionó por medio de su cuenta de Twitter a la encuesta realizada por el partido Alianza Verde la cual lo da como ganador en preferencia como candidato a la presidencia entre los simpatizantes del partido verde.

Petro manifestó que “casi un 70% del electorado verde de Colombia quiere la unidad democrática”.

“La he propuesto desde el 2018. Me complace que coincidamos y estaré dispuesto a acatar ese mandato. De nuevo le solicito a la coalición de la esperanza hacer una sola conducta presidencial en marzo”, escribió.

En la encuesta, a la pregunta: “¿Usted cree que el Partido Verde para las próximas elecciones, en primera vuelta, debe buscar la unidad de la coalición de la esperanza y el pacto histórico?”, los encuestados respondieron en un 69% que sí, el 29% respondió no, mientras que un 2% se mantuvo en no sabe no responde.

También a la pregunta: “Si las elecciones para la presidencia de Colombia fueran el próximo domingo, y los candidatos son los que aparecen en este tarjetón, ¿por cuál de ellos votaría usted?”, el 35.3% eligió a Gustavo Petro, Sergio Fajardo obtuvo el 17.8% mientras que el 9.2% se inclinó por el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernandez.

