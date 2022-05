“Me dijo que ambos éramos invencibles”: Hernández confirma que Petro le ofreció la Vicepresidencia

En entrevista en Mañanas BLU el candidato presidencial Rodolfo Hernández confirmó que su contrincante por el Pacto Histórico, Gustavo Petro , le habría ofrecido la Vicepresidencia de la República.

Asimismo, Hernández enfatizó que no solo le habría ofrecido la Vicepresidencia, sino, "de todo".

"Me ofreció de todo. Me dijo que él y yo éramos invencibles y creo que no se equivocó. ¿Qué tal él y yo aliados?. Hubiésemos tenido 14 millones y medio de votos", aseveró Hernández en BLU Radio.

El candidato presidencial también reveló que en 2018 había votado por Gustavo Petro .

"Yo voté en el 2018 por Petro y lo dije públicamente estando de alcalde. No soy asolapado", afirmó Rodolfo, quien a su vez indicó la razón por la que en estas elecciones no votó por el candidato del Pacto Histórico.

"Había visto a Petro, pero no lo conocía. Tuve ese error y uno esos errores los tiene que corregir", indicó.

