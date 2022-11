¿Meter a la cárcel a los toreros? Opinan los candidatos a la Presidencia

Los candidatos a la Presidencia de Colombia expresaron sus posiciones frente a la polémica de acabar con las corridas de toros en el país. La iniciativa es analizada por el Congreso de la República.

“En mi juventud fui taurino pero ahora me parece un espectáculo macabro. Creo que debemos caminar en la línea de la erradicación de la fiesta brava, creo que eso envía un mensaje extraordinariamente negativo. Pero tanto pues como meter a la cárcel a los toreros, no”, dijo Humberto de la Calle Lombana.

“Yo nunca he sido taurino, no me gustan los toros, no disfruto los toros. He planteado que existen mecanismos intermedios si se quiere presentar un espectáculo para los que le interese. Esto puede ser eliminar la sangre del espectáculo como lo han hecho otros países e inclusive también la prohibición de ese espectáculo para menores de edad”, opinó Iván Duque.

“Los toros me dejaron, pero yo creo en los derechos de las minorías. No veo por qué haya que prohibir una afición que por lo menos en la ciudad de Manizales es fuente de cultura, de recursos y turismo. Hay que respetar a las mayorías, pero también a las minorías”, declaró por su parte Germán Vargas Lleras.

Gustavo Petro, que ha sido un acérrimo defensor de la postura animalista en este caso, no ha querido participar en este formato de BLU Radio.

Por su parte, Sergio Fajardo no alcanzó a responder.

