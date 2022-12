MinDefensa debe tener los pantalones para luchar contra el narcotráfico: Barguil

En medio de rechiflas al saliente presidente del Partido Conservador, David Barguil, inició la convención nacional de la colectividad.

En su intervención Barguil dijo que la paz se conseguirá si los acuerdos con las Farc son refrendados por el pueblo.

"En nuestra historia quedará que el pueblo se pronunció en un sentido y no es viable que el Congreso se preste para desconocer ese pronunciamiento. Lo que el pueblo negó solo el pueblo puede aprobarlo nuevamente", dijo.

También se refirió al problema del aumento de los cultivos ilícitos que hoy tiene al país con 200 mil hectáreas de coca.

"El ministro de Defensa no puede seguir haciéndose como si la cosa no fuera con él. No fue capaz de controlar esta realidad, tiene que renunciar y darle paso a alguien que si tenga los pantalones para luchar contra el narcotráfico", anunció enérgicamente.

Luego intervino el exprocurador Alejandro Ordóñez quien dijo que en la convención se debería decidir si el partido continúa apoyando al gobierno del presidente Juan Manuel Santos o si le declara su oposición.