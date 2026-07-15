Minjusticia designado pide frenar contratos por más de $4.000 millones antes del cambio de gobierno

El ministro de Justicia designado, Iván Cancino, solicitó al director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), César Palomino, abstenerse de adjudicar procesos contractuales que superan los $4.379 millones hasta que el equipo de empalme pueda revisar la información correspondiente.

La petición se produce en medio de los cuestionamientos por la celebración de contratos en las últimas semanas del actual gobierno.

En una carta dirigida al funcionario, Cancino pidió “aplazar la decisión de adjudicación o aprobación de los procesos contractuales relacionados o, en su defecto, de la totalidad de los que se sometan a consideración del Comité, hasta que el equipo de empalme haya podido revisar la información solicitada”.

Según el ministro designado, la revisión resulta necesaria debido a que estas contrataciones comprometerían vigencias futuras y recursos públicos de largo plazo.



Cancino también pidió establecer si alguno de los procesos guarda relación con otros contratos recientes adelantados por la entidad. En la comunicación requirió informar “si alguno de los procesos referidos guarda relación de objeto, necesidad o proveedor con otros procesos recientes de la Agencia, dado el riesgo de fraccionamiento que puede derivarse de someter un número inusualmente alto de contrataciones en una sola sesión al cierre de la administración”.

Además, solicitó que, en un término de tres días, la Agencia remita la relación completa de los procesos que serán analizados por el comité correspondiente.

La información requerida incluye el objeto de cada contrato, su cuantía, la modalidad de selección, la disponibilidad del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y del Registro Presupuestal (RP), la existencia de vigencias futuras y los estudios previos que justifican la necesidad de adelantar estas contrataciones antes del cambio de gobierno.

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La solicitud del próximo ministro de Justicia se produce en un contexto de cuestionamientos por la adjudicación de contratos en las últimas semanas del actual gobierno, especialmente aquellos que comprometen recursos públicos y vigencias futuras. Con esta petición, el equipo de empalme busca revisar previamente la información de los procesos antes de que se adopten decisiones definitivas sobre su adjudicación.