Modernización de las TIC y creación del MinDeporte, a sanción presidencial

Uno de los proyectos más destacados consiste en que los padres que no paguen la cuota de alimentación de sus hijos durante tres meses serán reportados a una central de información que podría bloquear sus vidas crediticias. De esta forma, quedarán registrados en el Redam (Registro de Deudores Alimentarios Morosos), según dijo la senadora Maritza Martínez.

"Quienes sean reportados van a sufrir serias restricciones en algunos trámites con el Estado. No podrá recibir subsidios del Gobierno, no podrá salir del país, y si el hijo lo requiere, no necesitará el permiso del padre o madre irresponsable. Se podrán cobrar de manera retroactiva todas las cuotas que se dejaron de pagar", señaló Martínez.

Otro polémico proyecto que paso es el que busca la modernización de las Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC, el cual otorga permisos para la utilización del espectro hasta por 20 años. Incluye la creación de un único ente regulador, constituido por dos salas de decisión que resolverán temas de manera separada, suprimiéndose así la actual Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.

“Hay recursos para la televisión pública que antes no había (…). Existen recursos adicionales para la generación de contenidos multiplataforma. Adicionalmente, permite que los canales regionales utilicen el 10 % de los recursos para su funcionamiento”, expresó la ministra de las TIC, Sylvia Constaín.

El Gobierno pasó, en sus primeros cuatro debates, el proyecto que busca que se aumente la participación de regalías de los municipios y departamentos productores de combustibles que actualmente reciben el 11% y pasarían a un 25%.

Asimismo, la medida mantendrá la inversión en las regiones que no tienen producción de regalías y los municipios más pobres recibirán un 5% más de estas.

También quedó establecido la creación del Ministerio del Deporte, el cual tendrá su sede en la ciudad de Bogotá y remplazará a Coldeportes en un plazo no mayor a un año. Además, tendrá el mismo presupuesto.