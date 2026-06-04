Nadie puede prohibirles portar libremente la camiseta de su Selección: campaña de De La Espriella

A través de un comunicado, la campaña del candidato presidencial Abelardo De La Espriella señaló que la camiseta de la Selección “no se censura” y aseguró que la prenda no pertenece a ningún partido, dirigente o campaña política, sino que representa “el orgullo nacional, la unión de los colombianos y la esperanza de un país que puede encontrarse alrededor de aquello que lo une”.

“Defensores de la Patria invita a todos los ciudadanos que libremente quieran sumarse a esta iniciativa a portar la camiseta de Colombia durante las próximas semanas: en sus hogares, lugares de trabajo, universidades, barrios, reuniones familiares y actividades cotidianas”, se lee en el comunicado.

La campaña asegura que no se trata de una instrucción partidista ni una acción proselitista, sino una manifestación ciudadana, voluntaria y pacífica.

“Cada colombiano tiene derecho a vestir una prenda adquirida legalmente y a expresar, desde su libertad individual, el orgullo que siente por su país”.



En la misma línea se pronunció el candidato vicepresidencial José Manuel Restrepo, quien aseguró que continuará usando la camiseta de la Selección Colombia en ejercicio de su libertad.

“En el marco de mi derecho al libre desarrollo de mi personalidad, yo usaré la camiseta de la Selección Colombia cuando se me dé la gana. Eso significa que la usaré hoy, mañana o el día en que sea necesario. ¿Por qué razón? Porque soy libre y tengo la libertad suficiente para decidir cuándo quiero usarla y cuándo no”. señaló Restrepo.

También afirmó que se siente orgulloso de portar la prenda por lo que representa como símbolo de su condición de colombiano.

Publicidad

“Creo firmemente en mi país y respaldaré a mi nación en los escenarios en que sea necesario, usando y portando la camiseta de la selección Colombia”, concluyó el candidato vicepresidencial.

Desde la campaña también aseguraron que su equipo jurídico ya presentó una solicitud para revocar la medida provisional adoptada por el Juzgado 120 Penal Municipal de Bogotá.

“Mientras esa discusión se resuelve en el escenario jurídico, el mensaje ciudadano es claro: nadie puede prohibirles a los colombianos sentir orgullo por Colombia ni portar libremente la camiseta de su Selección”.

Publicidad

Sobre pronunciamiento de la Federación Colombiana de Fútbol

En el comunicado, también recordaron que la Federación Colombiana de Fútbol había señalado recientemente que no tiene facultades legales para impedir que los ciudadanos utilicen la camiseta en escenarios no comerciales.