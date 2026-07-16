Ni la Sabana ni la Javeriana, esta es la universidad que más ministros puso en el nuevo gobierno

A menos de un mes de la posesión, el presidente electo Abelardo De La Espriella entregó los nombres de los que serán los ministros que lo acompañarán en su gabinete durante su gobierno, como parte de su estrategia política en lo que llama "patria milagro".

Tan solo faltan cuatro ministerios por ser confirmados, pero, hasta ahora, la universidad con mayor presencia en el próximo gobierno será la del Externado. Esta institución será la que más ministros egresados tendrá durante el mandato de De La Espriella que comenzará el próximo 7 de agosto.

Abelardo De La Espriella // Foto: AFP

Estos son los ministros de la Universidad del Externado

Rodrigo Lara, ministro del Interior.

Iván Cancino, ministro de Justicia.

Indalecio Dangond, ministro de Agricultura.

Alexandra Falla, ministra Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

Estos cuatros perfiles son egresados de esta universidad, que cuenta con su sede principal en Bogotá, siendo la institución con mayor presencia en el próximo gobierno. Durante el Gobierno Petro, fueron la Universidad Nacional y la Universidad de Los Andes con tres cada una.

Foto: Universidad Externado de Colombia.

¿Cuáles son los ministros designados por Abelardo De La Espriella?

Omar Bula Escobar, ministro de Relaciones Exteriores (Canciller: estudió en la European Business School.

(Canciller: estudió en la European Business School. Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda : se formó en el Instituto de Estudios Políticos de París.

: se formó en el Instituto de Estudios Políticos de París. María Nohemí Arboleda, ministra de Minas y Energía : egresada de la Universidad Nacional de Colombia.

: egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio : estudió en la Universidad del Norte.

: estudió en la Universidad del Norte. Viviane Morales, ministra de Educación : egresada de la Universidad del Rosario.

: egresada de la Universidad del Rosario. Fabio Arjona Hincapié, ministro de Ambiente : estudió en la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

: estudió en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda : egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

: egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Elsa Noguera, ministra de Transporte: estudió en la Pontificia Universidad Javeriana.

Estos son los nombres que, hasta ahora, el presidente electo Abelardo De La Espriella ha dado a conocer para ser parte de su estrategia política durante el periodo 2026-2030.



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