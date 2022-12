No conozco a Popeye y no tuvo nada que ver con mi campaña: Margarita Restrepo

En entrevista con BLU Radio, la parlamentaria Margarita Restrepo, negó tajantemente que alias ‘Popeye’ hubiera financiado parte de su campaña, una versión que surgió a raíz de un informe de Noticias Uno.



“La verdad, nada que ver con mi campaña, no conozco a ese señor y para mi es algo descabellado, absurdo e irrespetuoso”, añadió.



De acuerdo con la versión del noticiero, al menos dos testigos le contaron al fiscal del caso que el exjefe de sicarios de Pablo Escobar era el patrocinador de la campaña.



Asimismo, la parlamentaria negó que Alejandro Cuartas, quien aceptó cargos por estafa, hiciera parte de su campaña: “Alejandro Cuartas no era miembro de mi campaña, fue un voluntario. No sé si compró o no votos. Él utilizó mi nombre para estafar a las personas”.



En ese sentido, la senadora electa del Centro Democrático manifestó que, una vez tuvo conocimiento de las irregularidades, denunció ante la Fiscalía que Cuartas estaba ofreciendo paquetes turísticos a cambio de votos.



“Estoy tranquila porque en esa compulsa de copias queda claro que las 51 personas que denuncian este delito dicen que yo no tengo nada que ver en eso”, puntualizó.



De otro lado, el fiscal del caso, Raúl Humberto González, dijo que la investigación inició a raíz de las denuncias de los estafados y que, ahondando, se llegó al nombre de Cuartas.



De acuerdo con el funcionario, la Fiscalía tiene documentadas las reuniones de Restrepo con Cuartas: “Tenemos imágenes y audios de él liderando los discursos en compañía de la representante. También están las manifestaciones de las distintas víctimas”.



El fiscal reveló que en todas las reuniones siempre asistió Restrepo e incluso que dejaba en manos de Cuartas la coordinación de las mismas.

Sobre el caso de Popeye, el fiscal manifestó que se trata de rumores que nacieron de los testimonios de las víctimas que indican que los organizadores de las campañas mencionaban a alguien pudiente que estaba detrás del dinero.



“A raíz de la publicidad que se le dio al caso, se acercaron algunas de las víctimas indicando esta situación, pero aún no tenemos nada establecido como cierto o que sea una hipótesis viable en este momento. Tenemos la información, estamos investigando y obviamente la idea es comprobar si los 55 viajes que se hicieron a ese módico precio y las tablets y televisores que se alcanzaron a entregar tenían algún patrocinio”, puntualizó.