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No es cierto que haya nacido el Petro-uribismo, dice María José Pizarro

Según explicó, la lógica establece que la presidencia del Senado en el primer año corresponde al partido más grande del gobierno, que a partir del 7 de agosto será el Centro Democrático.

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María José Pizarro
Foto: cortesía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de jul, 2026

Tras dejar su curul en el Senado, María José Pizarro, actual copresidenta del Pacto Histórico, habló en Mañanas Blu sobre la reorganización del movimiento y la polémica surgida en el Congreso por el apoyo a candidatos del Centro Democrático. Pizarro fue enfática en desmentir las versiones que sugieren una alianza política con el uribismo, calificándolas de interpretaciones erróneas sobre la dinámica legislativa.

Respeto a los acuerdos parlamentarios

Frente a los rumores que circulan en medios de comunicación sobre una posible coalición entre sectores afines al gobierno saliente y la oposición, Pizarro aclaró que el respaldo a figuras como Honorio Enríquez responde exclusivamente al cumplimiento de acuerdos tradicionales en el Congreso.

Según explicó, la lógica establece que la presidencia del Senado en el primer año corresponde al partido más grande del gobierno, que a partir del 7 de agosto será el Centro Democrático.

Al respecto, la exsenadora fue contundente: "No es cierto que haya nacido el Petro-uribismo... Nosotros somos una fuerza política que nos hemos caracterizado por respetar los acuerdos en el Congreso".

Asimismo, subrayó que el Pacto Histórico se declarará oficialmente en oposición y que no existe un vínculo político real con sus contradictores: "Nosotros no tenemos ningún tipo de relación más allá de respetar los acuerdos".

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La nueva etapa del Pacto Histórico

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Con la salida de Pizarro del Senado, su enfoque se trasladará a la consolidación del partido. La excongresista anunció que se dedicará a fortalecer las bases desde la movilización social. "Estaremos en las calles, estaremos con la gente, estaremos fortaleciendo esta fuerza política", afirmó, señalando que lo prioritario es el bienestar del pueblo colombiano y no su situación personal tras dejar el cargo.

Sobre el liderazgo de Gustavo Petro dentro de la colectividad, confirmó que el mandatario aceptó la presidencia del movimiento, aunque asumirá formalmente tras un periodo de descanso. "Él en su trino... dijo que por supuesto aceptaba la responsabilidad de presidir el pacto histórico... pero que lo haría después de unas vacaciones merecidas".

El objetivo ahora es realizar un congreso fundacional este mismo año para organizar la fuerza política más grande del país en términos territoriales y administrativos.

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Escuche aquí la entrevista:

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