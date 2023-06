"No es que no haya plata, es que sobran ladrones en esta ciudad": precandidata a la Alcaldía de Cali

Se acercan las elecciones a las diferentes Alcaldías y en Sala de Prensa se conocen detalles de las programas con los que los candidatos pretender ser elegidos. Diana Rojas, precandidata a la Alcaldía de Cali, quiere ser la primera alcaldesa de la capital del Valle del Cauca, la tercera ciudad de Colombia.

Rojas habló sobre su campaña y propuestas para la capital del Valle. Además, está recogiendo firmas por el grupo significativo de ciudadanos ‘Cali Caleñísima’. La exconcejal se refirió a cómo combatir, desde su posible cargo, a uno de los peores flagelos que hay en Colombia: el feminicidio .

"Con la ciudadanía, en las calles caminando, la gente se da cuenta, de que los mismos de siempre tienen los mismos discursos (…) La base es poder generar confianza, cuando una sociedad no confía, los procesos no van a poder salir bien. Debemos plantar una agenda de género transversal, sentirnos seguras en el sistema público y centralizar la Casa Patria que es donde las mujeres piden asistencia en casos de violencia”, indicó.

Además, habló de lo que significa hacer política y dedicarse a al ejercicio de la democracia en esta época, en donde las redes sociales toman protagonismo y las 'fakes news' son pan de cada día.

“Creo en la política, me siento orgullosa de hacer política, de ser caleña y de ser una mujer que se le ha enfrentado a las grandes maquinarias de la política tradicional y a estos bandidos politiqueros aquí en Cali. No es que no haya plata, es que sobran ladrones en esta ciudad, entonces tenemos un gran reto y es dignificar lo público. Lo qué hay que hacer es un proceso de reconciliación”, señaló Rojas.

Finalmente, se refirió a la creación de oportunidades para los jóvenes tras el estallido social, pues Cali fue epicentro de las manifestaciones.

Rojas aseguró que es una economista caleñísima de 35 años, quien ya trabajó en los procesos de inversión social en la administración del exalcalde Mauricio Armitage. Su apuesta es darle confianza al votante y hacer de Cali una ciudad segura.

Escuche la entrevista completa: