No estamos dispuestos a negociar circunscripción especial indígena: presidenta de Mais

En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, la senadora Marta Peralta, presidenta del partido Mais, expuso las razones detrás de la colectividad para no fusionarse con otros movimientos políticos de izquierda en Colombia. Pese a que otros partidos están en consolidación, este decidió mantener su autonomía y personería jurídica, esencial debido a su naturaleza de representar a la circunscripción especial indígena.

Importancia de la personería jurídica

La senadora enfatizó que el partido está comprometido con el apoyo al Gobierno de Gustavo Petro , pero no a expensas de renunciar a derechos políticos fundamentales que han sido “conquistados a través de la lucha” constitucional. La fusión implica un riesgo que su partido no está dispuesto a asumir, según dijo.

"A nosotros más nos llama la atención de un frente amplio, que no permita que nosotros tengamos que perder nuestra personería jurídica, ni tampoco a renunciar a los 10 años que tenemos de haber conquistado, pues derecho, por vía constitucional. Eso es lo que nosotros propusimos. Lo aceptaron las distintas fuerzas políticas, pero estaremos en marzo de la unidad, pero en otra instancia que no sea de fusión", explicó.

"Vamos a ver qué pasa con la reforma política. Es decir, ya nosotros desde el Mais hicimos todo el trámite pertinente. Ya, ahora, la cancha la tiene o está en el Consejo Nacional Electoral, que tendrá que revisar y validar todos los requisitos para lo que nos hemos planteado", añadió.

De acuerdo con la senadora, el partido no está dispuesto a perder la personería jurídica y todo lo que han logrado. Sin embargo, dijo que considerarían una “unión”, lo que no significa entrar en una fusión, pues, agregó, se puede hacer de otra forma.

"Nosotros somos fruto de la circunscripción especial indígena y es un derecho constitucional que no estamos dispuestos a negociar, ni mucho menos asociarnos, sino, por el contrario, a buscar y tratar de generar una unidad, pero la unidad no quiere decir que todos tengamos que estar en la fusión; se puede generar unidad o estar en la unidad, construirla el marco del frente amplio alternativo que decimos. Entonces, nosotros somos de Gobierno, vamos a seguir defendiendo a este Gobierno, pero esto no quiere decir que nosotros vayamos a entregar nuestra personería jurídica o a perder los derechos que hoy nos da la circunscripción especial indígena", recalcó.

Estrategia electoral para 2026

Peralta también se refirió a cómo el partido Mais está posicionándose de cara a las elecciones de 2026, sugiriendo que la fuerza del partido radica en su unidad y en la defensa de un proyecto progresista liderado por el presidente Petro.

Y es que la presencia del presidente en la convención del partido fue otro punto de discusión. La senadora declaró que el mandatario asistió no para incidir en la toma de decisiones internas, sino como un apoyo a su partido aliado.

Riesgos y desafíos políticos

La senadora también se refirió a las tensiones políticas en el Congreso y a la falta de mayorías. Reconoció que existen retos significativos para la administración de Petro, lo que promueve la polarización en el contexto político actual. Sin embargo, reafirmó el compromiso de su partido de estar alerta ante cualquier intento que amenace la estabilidad del Gobierno.

La senadora Marta Peralta dejó claro que el partido Mais no solo busca mantener su identidad, sino también contribuir a un proyecto alternativo que represente las necesidades de los sectores más vulnerables.