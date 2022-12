“No estoy pidiendo perdonar los pecados al contralor”: Luis Pérez

En entrevista con BLU Radio, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, se refirió a sus recientes declaraciones en las que pidió paciencia y misericordia en el caso del contralor Sergio Zuluaga.

El mandatario dijo que no salió en su defensa, sino que pidió esperar a que avanzara el proceso para emitir juicios al respecto.

Publicidad

“He dicho que el ojo que vigila tiene que ser más cristalino que el ojo que ve, dije que era muy doloroso y lamentable para el país que un organismo de control estuviese bajo la lupa de la ilegalidad pero que para pronunciarme necesitábamos que la justicia se pronunciara y que esperáramos porque hace un año al contralor lo detuvieron y los jueces lo soltaron nuevamente, que era necesario tener paciencia y misericordia”, dijo Pérez.

“Es horroroso que tengamos una Contraloría bajo la lupa de la sospecha, pero a la virtud de la misericordia es necesaria para tener un país en paz”, añadió.

El gobernador recalcó que no tuvo incidencia en la elección de Zuluaga y que no es de su competencia vigilar su actuación.

Le puede interesar: Gobernador pide "paciencia y misericordia" para contralor investigado

Publicidad

“Los personeros y contralores son elegidos por concurso y luego ratificados por la Asamblea y el Concejo. Al contralor no lo vigila el gobernador sino la Auditoría General de la República”, indicó.

Finalmente, insistió en que la misericordia es compadecerse del otro, pero en ningún momento sugirió que la justicia no actuara.

Publicidad

"Misericordia es compadecerse de las miserias humanas (…) la compasión siempre existe hasta para los más criminales, eso no quiere decir que la justicia no actúe, que no haya castigo (…)", expresó.

Vea también: Viene segunda fase de caputras por corrupción en Contraloría de Antioquia: Fiscalía

Escuche la entrevista completa con el gobernador Luis Pérez:

Publicidad