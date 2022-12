No habrá desbandada en el Partido de la U: Roy Barreras

La Comisión Primera del Senado de la República aprobó el tercer debate la Reforma Política, en la cual fueron incluidos polémicos temas como el trasfuguismo, que permitirá a los congresistas participar de las elecciones parlamentarias del próximo año por un partido distinto al que pertenecen, sin perder su curul.



En entrevista con Blu Radio, el senador Roy Barreras, integrante de la Comisión Primera, explicó que solo se podrán cambiar de partido si la colectividad hace una coalición con otra.



“Solo si el partido hace coalición con otro, los integrantes quedarán en libertad de moverse. Si no se hace coalición, nadie se va a mover”, enfatizó.



“No se aprobó el transfuguismo ayer, ni la lista cerrada”, añadió.



En ese sentido, aseguró que en el caso del Partido de la U solo se irían tres congresistas: Mauricio Lizcano, Milton Rodríguez, Manuel Enríquez, que no van a estar en la lista del Senado.



Negó rotundamente que más congresistas de La U piensen en irse de la colectividad. Sin embargo, habló de otro tipo de movimientos políticos. “Todos sabemos que el Centro Democrático busca acercamientos con Andrés Pastrana, Alejandro Ordóñez y Marta Lucía Ramírez”, finalizó.



Finalmente, dijo que fruto de la transición de las Farc a un grupo político, con la reforma aprobada constitucionalmente queda asegurada la supervivencia de partidos pequeños, no solo de izquierda, sino colectividades como el MIRA.



