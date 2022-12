No he participado en política: alcalde habla sobre indagación de la Procuraduría

En diálogo con BLU Radio, el alcalde Federico Gutiérrez se refirió a la indagación de la Procuraduría por presunto proselitismo a favor campaña del candidato Santiago Gómez.

“No he hecho sino trabajar por esta ciudad, estos años ni he participado ni participaré en política, soy alcalde y las garantías aquí son para todos. La invitación a la ciudadanía es que salga y vote de manera masiva”, manifestó.

“No puedo responder preguntas sobre ningún candidato, estoy alejado de ese escenario electoral y estoy gobernando, hasta que termine el gobierno seguiré recorriendo las calles”, agregó.

En cuanto a los cuestionamientos por los recorridos en fechas y lugares similares a los que programó Gómez, dijo que son “inventos” y que su orden es no interferir en escenarios donde haya actividades electorales.

“Esto siempre pasa en escenarios electorales entonces llegan anónimos para tratar de distraer, pero eso también es juego sucio, las campañas electorales son muy difíciles en Colombia porque todos los candidatos atacan y uno como alcalde no puede responder ni sí ni no porque sería participación en política”, afirmó.

Escuche la entrevista con el alcalde Federico Gutiérrez:

