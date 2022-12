“No me he desmovilizado. Sigo movilizado en la calle”: Petro a alcalde de Medellín

Este miércoles, varios alcaldes se refirieron a Gustavo Petro y las movilizaciones que ya completan una semana en todo el país.

Fue el presidente Iván Duque quien primero aseguró que el senador era un “pirómano” que enardecía a los colombianos, posición a la que se sumaron los mandatarios de Medellín y Cali.

Federico Gutiérrez afirmó que “Petro parece como si no se hubiese desmovilizado” al aducir que “incita al odio” durante la coyuntura por el paro nacional.

El senador le respondió en su cuenta de Twitter afirmando que él se seguirá movilizando en las calles:

“El alcalde de Medellín tiene razón: yo no me he desmovilizado, sigo movilizado en las calles y en mi corazón, en las calles camina mi cuerpo, en mi corazón camina la misma rebeldía y la misma lucha por tener un país justo socialmente y en paz”, dijo Petro.

