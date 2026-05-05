"No me importa el número, es grave uno o miles": Uribe sobre cifra de falsos positivos

El expresidente Álvaro Uribe se pronunció recientemente en Meridiano Blu sobre la controversia que rodea las cifras de ejecuciones extrajudiciales en el país, cuestionando los datos presentados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Al ser consultado sobre el incremento en los registros de estos homicidios, el exmandatario fue tajante:

"A mí no me importa el número, para mí es grave uno o miles", indicó el exmandatario.



Cuestionamiento a las cifras de la JEP

Uribe señaló que, aunque la JEP ha elevado la cifra de víctimas a miles, en su opinión, dicha institución "nunca lo ha justificado" y la Fiscalía General de la Nación manejaba números muy diferentes.

Asimismo, denunció que existe una intención de responsabilizarlo por periodos de tiempo que no corresponden a su mandato.



"Quieren aplicarme 18 años que no goberné", enfatizó.

Acciones y purga militar

Para respaldar su compromiso con la legalidad durante su gobierno, el expresidente recordó decisiones clave, como la orden de que la justicia ordinaria investigara los hechos de Jamundí.

El punto de inflexión más notable fue el retiro de 28 altos mandos militares tras recibir un informe del Ministerio de Defensa que sugería responsabilidades penales y administrativas.

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"Un día me llevaron el informe del Ministerio de Defensa sobre 28 altos militares. A las pocas horas los retiré con dolor en el alma, porque yo quiero soldados y policías de Colombia", aseveró.



Denuncias y detenciones

Durante la entrevista, Uribe destacó un episodio ocurrido a través de la oficina de las Naciones Unidas en Bogotá, donde un capitán del Ejército le informó que en una brigada se estaban "asesinando campesinos" para presentarlos como narcotraficantes muertos en combate.

Según el exmandatario, tras conocer la información, realizó la denuncia de inmediato.

"De inmediato lo denuncié. Todos los responsables fueron puestos presos", explicó.

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Uribe concluyó señalando que los controles internos fueron rigurosos, afirmando que al finalizar su gobierno había aproximadamente 600 integrantes de las fuerzas de seguridad detenidos por diversas irregularidades y delitos.