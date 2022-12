No seré sancionado por crímenes de guerra porque no los cometí: ‘Jesús Santrich’

En entrevista con BLU Radio, alias ‘Jesús Santrich’ negó haber cometido crímenes de guerra en el marco del conflicto armado y dijo que, por lo tanto, no sería condenado por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.



“Nosotros no somos criminales de guerra. Somos revolucionarios que alzamos las armas contra un régimen de terror. (…) No creo que yo vaya a ser sancionado por crímenes de guerra porque no los he cometido. Sí hay alguna imputación hay la opción de la justicia restaurativa”, dijo.



Le puede interesar: Tutela de ‘Santrich’ es “una torpeza, una estupidez y un cinismo”: Salud Hernández.



En ese sentido, ‘Santrich’ dijo que optará por la verdad para que haya una justicia restaurativa y enfatizó en que la JEP “no es solo para las Farc” porque a ella tendrán que acudir todo los actores involucrados en el conflicto armado.



De otro lado, ‘Santrich’ arremetió contra los incumplimientos del Gobierno a los acuerdos de paz y expresó que estos “van rumbo a un despeñadero”.



“Lo que estamos haciendo es que se cumpla. De resto estamos esperando a que nos peguen un par de tiros en la cabeza porque aquí se ha matado mucha gente desde diciembre hasta acá. Hay alrededor de 24 guerrilleros y guerrilleras asesinadas”, agregó.

Finalmente, el exguerrillero afirmó que no descarta que ‘Timochenko’ sea candidato a la Presidencia en 2018.