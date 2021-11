No soy proaborto, pero la solución no es judicializarlo: Gustavo Petro

El senador Gustavo Petro sigue en la búsqueda de apoyos para su candidatura presidencial. Este jueves 4 de noviembre se le sumó oficialmente la Unión Patriótica como colectividad y al momento de anunciarlo, dejó claro que no es proaborto, pero que cree que la solución no es penalizarlo como ha pasado en Colombia , tampoco cree que la judicialización sea la solución para que las mujeres dejen de abortar.

Dijo que precisamente la “criminalización” de la mujer que aborta ha vuelto machista el sistema judicial colombiano.

“No se si haya personas que sean proaborto, pero me parece que por lo menos no es lo que yo quiero ser, no soy pro aborto, el cuerpo de la mujer es decisión de la mujer y no del hombre que invade la decisión de la mujer”.

Sobre el futuro de la Colombia Humana, indicó que no presentará listas al Congreso si el Consejo Nacional Electoral, en una decisión que calificó de arbitraria, decide declararlo como partido mayoritario, por los más de 8 millones de votos que obtuvo en su candidatura a la Presidencia en 2018.

Dijo que el movimiento no presentó listas al Congreso en ese entonces, por lo cual no se deberían tener en cuenta los votos a la Presidencia y que de ser así, solo se presentaría él como candidato presidencial por la Colombia Humana.

Y sobre la falta de cercanía y de unión con la coalición de la Esperanza, el senador Petro dijo que si no se unen como fuerza de centro progresista, le darían vía libre al uribismo para consolidarse como fuerza política en 2022.

