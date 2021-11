Me quieren joder porque estoy apoyando a Petro: Armando Benedetti

El senador Armando Benedetti, en diálogo con Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, volvió a referirse al caso por el que la Fiscalía ocupó varios bienes de su propiedad. Aseguró que es producto de su unión con Gustavo Petro, pues quieren “joderlo”.

Benedetti también se pronunció sobre la carta que envió al presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Luis Antonio Hernández, en la que expuso algunas irregularidades que se están presentando en el proceso que se lleva en su contra.

En la misiva de seis puntos advierte los errores que se estarían cometiendo frente a los bienes patrimoniales que fueron objeto de medidas cautelares y advierte que el caso está “impregnado de arbitrariedades”.

"No hay ni una sola prueba, no hay un solo testigo. (…) A mí me quitan el bien y al mes lo pueden vender. (…) Aquí no hay nadie que diga que yo hice tal cosa. (…) Todo lo del apartamento mío está en la declaración de renta”, señaló.

El senador cuestionó el porqué si las investigaciones en su contra llevan más de cinco años, hasta ahora las autoridades se muestran diligentes.

“Si esto lleva cinco años, no encuentran un testigo, una prueba, por qué ahora que estoy con Petro ya son diligentes. Me tienen vuelto mierda a punto de emboscadas”, agregó.

En ese sentido, Benedetti aseguró que ha recibido el apoyo del líder de la Colombia Humana y que, incluso, lo calificó de valiente cuando le informó que no iba a aspirar más al Senado.

“Me habló como nunca me ha hablado, con bastante cariño, diciéndome que me calmara, que no fuera a salir a pelear. Después yo lo llamo y le digo que no voy a aspirar más y me dijo que era un acto valiente”, destacó.

Por otra parte, Benedetti se refirió a la organización de la campaña presidencial de la Colombia Humana y el Pacto Histórico.

“Ellos tienen una mística que es lo difícil y que no tienen ningún otro candidato. Yo los estoy organizando, por ejemplo, en Barranquilla, empecé a darles ideas de que uno se tiene que organizar cuadra por cuadra, puesto de votación por puesto votación. Ellos tienen una mística es increíble”, indicó.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: