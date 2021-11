No tengo un problema personal con el contralor Felipe Córdoba, es la evidencia: Sergio Fajardo

El precandidato presidencial Sergio Fajardo arremetió este martes en contra de Felipe Córdoba, contralor General de la República, a quien señaló de varias irregularideades e incongruencias en el manejo del proceso de responsabilidad fiscal en su contra en el caso de Hidroituango.

"En su trayectoria política fue secretario de Vargas Lleras en la campaña presidencial pasada y tuvo relación con el expresidente César Gaviria. Hablo de las actuaciones que él ha tenido como contralor, para hacer un calificativo de tener intereses políticos, ahora, que sea en favor del par de señores que acabo de mencionar, ya es otra discusión, pero tengo clara la actuación política", aseguró Fajardo.

Según Fajardo, la persecución de Felipe Córdoba parte desde 2017 cuando era auditor general de la República.

"No es ningún tema personal, es la mirada a la evidencia. En 2017, cuando era auditor, yendo mucho más allá de sus competencias, salió con toda la atención de los medios y dijo que Sergio Fajardo, gobernador de Antioquia, había usado la publicidad del departamento para su beneficio personal. Falso, nunca en la vida lo hice", agregó.

"No contento con eso salió, en el contexto de una campaña presidencial y dijo que yo a las personas que aportaban a a la campaña mía les había dado contratos. La expresión máxima de la corrupción. Falso, nunca lo he hecho. Puso unos nombres de unas instituciones que no tenía nada que ver conmigo. Y no rectificó", agregó.

Fajardo, además, denunció que el contralor asumió caso Hidroituango por la denuncia de un veedor llamado Juan Carlos Calderón España a quien conocía con anterioridad, ya que le ayudó a escribir el prólogo de un libro.

Publicidad

Escuche a Sergio Fajardo en entrevista con Mañanas BLU: