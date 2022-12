Nunca he pedido ayuda a Venezuela para la acción política: Petro a Diosdado Cabello

El senador Gustavo Petro le salió al paso a recientes declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, quien lo acusó de buscar financiación para una de sus campañas y después desmarcarse de ese régimen.



“No he pedido nunca ayudas para la acción política. (...) Lo que ha planteado Diosdado Cabello es, básicamente, una angustia porque nosotros no respondemos a la línea política que ellos ejercen que, en mi opinión, es profundamente equivocada respecto a su sociedad”, puntualizó Petro.



Sin embargo, el excandidato presidencial coincidió con Cabello en relación con su apreciación sobre el resultado de la pasada contienda electoral en Colombia.

Vea también: “Una rosca no es revolución”: dura respuesta de Petro a críticas de Diosdado Cabello



“Lo que ha dicho es que les conviene más Duque que Petro. Eso lo dije en campaña, que el mejor aliado que podría tener Maduro en su actuación como gobernante es que Duque sea gobernante en Colombia, porque los modelos económicos son lo mismo: el petróleo”, precisó.



Para Petro esa declaración significa que él no tendría relaciones con el gobierno de Maduro, sin ocultar la cercanía que tuvo con Hugo Chávez. “Nunca he negado que fui amigo de Chávez, incluso antes de que fuera presidente”, dijo.



Por último, el exalcalde indicó que Chávez cometió dos errores: sacar a Venezuela del Sistema Interamericano y mantener la economía venezolana dependiendo de la economía del petróleo y que un tercer error podría ser haber elegido a Maduro como su sucesor.



Finalmente, Petro insistió en que es a los venezolanos a quienes les corresponde resolver la crisis que vive su país, sin presiones o intervención de terceros.