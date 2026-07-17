Otro congresista detenido por caso UNGRD pide a la Corte traslado al Congreso para posesionarse

Un nuevo congresista detenido en el marco de las investigaciones por las presuntas irregularidades en la contratación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) solicitó a la Corte Suprema de Justicia autorización para ser trasladado al Congreso de la República y poder posesionarse el próximo 20 de julio.

Se trata del congresista Andrés Calle, quien, al igual que la también congresista Karen Manrique, presentó una solicitud ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia para que se le permita asistir a la ceremonia de instalación del Congreso y tomar posesión de su curul.

Le puede interesar: Caso UNGRD: Corte niega libertad a Iván Name y Andrés Calle por vencimiento de términos

Cabe recordar que la Corte cobijó a Calle con medida de aseguramiento al considerar que representa un peligro para la sociedad dentro del proceso que se adelanta por el escándalo de corrupción en la UNGRD.



Su abogado, Víctor Mosquera, aseguró que la medida de aseguramiento no debería impedir el ejercicio de los derechos políticos de su defendido ni afectar la voluntad democrática expresada en las urnas.

Emprenderán acciones internacionales, de ser necesario

Andrés Calle, capturado por el escándalo de corrupción en la UNGRD Foto: X @AndresCalleA

Publicidad

El jurista agregó que, de ser necesario, emprenderá las acciones internacionales correspondientes para buscar la protección de los derechos humanos de su representado.

La petición de Andrés Calle se conoce después de que la Corte Suprema de Justicia negara una solicitud similar presentada por Karen Manrique. En esa decisión, el alto tribunal explicó que la finalidad de la medida de aseguramiento es evitar que la persona procesada represente un peligro para la sociedad y recordó que los permisos de traslado están regulados por la ley y solo proceden en circunstancias específicas, las cuales no se cumplen en este caso.

En consecuencia, la Corte determinó que Manrique deberá permanecer en su lugar de reclusión y no podrá ser trasladada al Capitolio Nacional para posesionarse el próximo 20 de julio, pese a haber sido reelegida al Congreso.

Publicidad

Ahora será la Sala de Primera Instancia la que resuelva la solicitud presentada por Andrés Calle para definir si podrá asistir a la instalación del nuevo periodo legislativo o si deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra por el caso de la UNGRD.