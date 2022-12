¿Participaron en política tres funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca?

Un video supuestamente grabado el 2 de octubre de este año, mostraría a tres funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca participando indebidamente en política.

En las imágenes se aprecia a Carolina Montealegre, jefe de Jurídica de la Gobernación, junto a César Augusto Carrillo, jefe de Planeación, y a Fabián Mora, consejero para la Felicidad.

En la grabación, se aprecian los aplausos ante el deseo el deseo de varios de los asistentes para que Carrillo sea elegido director de la CAR.

#Video | Señalan de presunta participación en política a tres funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca: Carolina Montealegre, jefe de Jurídica; César Carrillo, jefe de Planeación; y Fabián Mora, consejero para la Felicidad #MañanasBLU #ColombiaEstáAlAire pic.twitter.com/EvnGV6BgNQ — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 23, 2019

Carrillo, en entrevista con Mañanas BLU, aseguró que fue invitado a un reconocimiento por parte de oenegés y periodistas al que asistieron unas 50 personas y al cual no le vio ningún problema de asistir.

“Cuando llegó ahí, me entero que existe una candidata al Concejo de Bogotá cuando se presenta. No es un evento político, no echaron discurso, no pidieron votos, yo no conozco a la señora, yo no voto en Bogotá, yo no milito en Centro Democrático, digamos que es una cosa que se cae de su peso”, sostuvo Carrillo.

Según el jefe de Planeación de Cundinamarca, las directrices

por parte del gobernador del departamento han sido estrictas.

“No queremos enlodar el cierre de este gobierno con participación en política”, aseguró el funcionario.

Carolina Montealegre, jefe de Jurídica de la Gobernación, quien aparece también en las imágenes, dijo a Mañanas BLU que ella se limitó a acompañar a Carrillo.

Escuche este cubrimiento de Mañanas BLU con Camila Zuluaga:

