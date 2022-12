Partido Liberal hace papelón si reclama 400.000 votos que son de De la Calle: Velasco

Luis Fernando Velasco, senador del partido Liberal, aseguró que la colectividad debe superar las divisiones entre los expresidentes Ernesto Samper y César Gaviria si quiere volverse a conectar con la ciudadanía.

“Yo quisiera que el parido liberal no hiciera un segundo papelón, ya hicimos uno con los resultados electorales. Me parece el colmo que estemos tratando de negociar 400.00 votos que no son del partido liberal, que son del prestigio de Humberto de la Calle y Clara López que lograron que esos colombianos los acompañaran”, indicó.

“Sería ridículo creer que nosotros podemos intentar direccionar siquiera 400.00 votos. El Partido liberal lo que tiene que hace r es repensarse, mirarse hacia dentro. No creer que la crisis es solo Gaviria, la crisis viene de antes”, agregó.

“El partido debe superar el gavirismo y el samperismo si quiere volverse a conectar con los ciudadanos. No voy a satanizar a los candidatos, me parecen formidables”, declaró.

Frente a su opinión sobre los candidatos en segunda vuelta, Velasco destacó sus virtudes.

“Duque puede ayudar a despolarizar este país”, dijo por una parte.

“Tampoco voy a satanizar a Gustavo Petro que movilizó ciudadanos que sentían que el Estado no los interpreta, que el establecimiento no los tiene en cuenta”, añadió.