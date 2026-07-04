Petro aceptó renuncia anticipada de Patricia Duque como ministra del Deporte

El presidente Gustavo Petro aceptó este sábado la renuncia de la ministra del Deporte, Patricia Duque, quien dejará el cargo de manera inmediata, pese a que inicialmente había sido presentada para permanecer en el Gobierno hasta el próximo 7 de agosto, cuando culmina la actual administración.

La salida de Duque marca el inicio de la serie de renuncias protocolarias de los altos funcionarios del gabinete, en medio del proceso de transición hacia el gobierno entrante.

A través de un comunicado, la ahora exministra confirmó que fue notificada por el Gobierno Nacional de que sus funciones concluían desde este 4 de julio. En el documento aseguró que deja el cargo con la satisfacción de haber cumplido los objetivos trazados durante el año y cuatro meses que estuvo al frente de la cartera.

"Me retiro con la tranquilidad de haber trabajado incansablemente por el deporte, la recreación y la actividad física en Colombia y con la satisfacción de haber construido, junto al Sistema Nacional del Deporte, importantes avances para el país", señaló.



Atención: El presidente @petrogustavo aceptó la renuncia de la @MinDeporteCol a partir de este momento, pese a que Patricia Duque había sido presentada para trabajar hasta el 7 de agosto. Vía @BluRadioCo pic.twitter.com/q2b1zIzKFB — Ricardo Ospina (@ricarospina) July 5, 2026

Duque destacó que durante su gestión el Ministerio alcanzó una ejecución presupuestal del 98,5 % en 2025 y del 81 % en lo corrido de 2026, pese a las restricciones fiscales que enfrentó el sector.

Entre los principales resultados de su administración mencionó la entrega de 128 escenarios recreodeportivos y 113 canchas y parques, la participación de más de 600.000 estudiantes en los Juegos Intercolegiados y la vinculación de 260.000 niños, niñas y jóvenes a la Jornada Deportiva Escolar Complementaria.

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La exministra también resaltó avances institucionales como la creación de la Cuenta Satélite del Deporte junto con el DANE, el desarrollo del Sistema Único de Información del Deporte (SUID), la reglamentación del Fondo Cuenta del Ministerio del Deporte y la habilitación del Laboratorio de Control al Dopaje, además del trámite para implementar el Pasaporte Biológico del Atleta ante la Agencia Mundial Antidopaje.

En materia de deporte de alto rendimiento, aseguró que durante su administración se garantizó el respaldo a los eventos del ciclo olímpico y paralímpico, se impulsó el programa Escuelas de Talento para más de 6.600 menores con proyección deportiva y se aseguraron recursos por 167.287 millones de pesos para la organización de los Juegos Nacionales y Paranacionales Córdoba-Sucre 2027.

Suministrada.

En la parte final de su comunicado, Patricia Duque indicó que deja preparado el informe de gestión para facilitar el proceso de empalme con la próxima administración y manifestó que atenderá los requerimientos de información que sean necesarios durante la transición.

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"Lastimosamente, y ante la decisión anticipada del presidente Gustavo Petro, informo que queda listo el documento de gestión ministerial para el empalme con el gobierno entrante", expresó la, ahora, exfuncionaria.