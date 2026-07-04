Protesta de cuatro comunidades tiene sin agua a 20.000 personas en Maicao.

Una protesta que adelantan cuatro comunidades ubicadas en zona rural en Maicao han mantenido durante cuatro días a unas 20.000 personas sin el servicio de agua potable.

Quienes participan de la protesta se tomaron las instalaciones de la planta de captación y tratamiento de agua potable del afluente conocido como Jordán, del cual se abastece todo el municipio de Maicao.

“La emergencia por agua en Maicao se agrava. El municipio completó este sábado 96 horas sin servicio de acueducto debido al bloqueo que mantiene paralizada la operación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, PTAP El Jordán”, dijo la empresa Aguas de la Península, encargada del suministro en Maicao, a través de un comunicado de prensa.

Las comunidades indígenas que se han tomado la planta de tratamiento de agua manifiestan que necesitan energía eléctrica y agua potable al interior de sus territorios.



“Se restringió el acceso a la infraestructura y se cerraron las válvulas en el punto de captación. Estas condiciones impiden que el personal operativo ingrese a la planta y reactive la producción de agua potable”, dijo la empresa antes mencionada.

Dicha empresa activó el plan de contingencia y manifiesta haber entregado más de 50.000 litros de agua a sectores esenciales en medio de la grave crisis hídrica en Maicao.

Por su parte las autoridades han hecho un llamado al diálogo en zonas seguras, esto debido a que el afluente Jordán está ubicado sobre la Serranía del Perijá donde existe una fuerte presencia del ELN.