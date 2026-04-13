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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Tres de cinco jóvenes asesinados en Maicao salieron a refrescarse tras el trabajo y fueron atacados

Tres de cinco jóvenes asesinados en Maicao salieron a refrescarse tras el trabajo y fueron atacados

Según varios habitantes de la zona de Villa Mery, los jóvenes trabajaban en una ladrillera y salieron a refrescarse y a beber agua en la esquina cerca de donde estaban otras personas reunidas.

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