Tres de cinco jóvenes asesinados en Maicao salieron a refrescarse tras el trabajo y fueron atacados

La masacre de cinco jóvenes, entre esos, varios que trabajaban en una ladrillera al frente del lugar donde ocurrió el múltiple crimen, incluido un menor de 17 años, genera horror entre habitantes del barrio Villa Mery de Maicao.

“Tres pelados que son de aquí del barrio y en el momento llegaron a fresquear. En el momento menos indicado y debajo del palito, llegó la camioneta y hizo el desastre, un pelado de 17, 21 y 19 años tenía el otro, pelados que no se metían con nadie, trabajadores de ahí de la bloquera, salieron de la bloquera a fresquearse y encontraron la mala hora”, dijo Alexander Mercado, un habitante del sector.

Según las versiones entregadas por las autoridades, varios hombres llegaron en una camioneta blanca, armados con fusiles y le dispararon a todos los presentes.

“Fueron tres niños que trabajaban ahí en la loquera ellos eran trabajadores de ahí y pues yo pienso que se metieron al lugar equivocado porque ellos eran niños que todos los días luchaban ahí en la vida para ganarse el sustento”, dijo Gladis Rodríguez, habitante de la zona de Villa Mery en Maicao.



Jazir Manzur Sierra, de 21 años, Rodrigo Junior de 17 años y Jesús Pana, son las víctimas que hasta hora las autoridades han identificado. Otros dos no fueron identificados porque sus familiares se los llevaron haciendo usos y costumbres de la etnia wayúu.

Por el momento, las autoridades siguen con las investigaciones de este caso mientras duplican los operativos en el municipio fronterizo.