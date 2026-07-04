Presidente electo y gobernador de Cundinamarca anuncian agenda para impulsar proyectos en la región

El presidente electo Abelardo De La Espriella sostuvo una reunión con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, en la que ambos acordaron avanzar en la construcción de una agenda de trabajo orientada a fortalecer proyectos estratégicos e inversiones para el departamento.

A través de sus redes sociales, De La Espriella aseguró que "llegó el momento de las regiones" y afirmó que trabajará de la mano con el mandatario departamental para potenciar el desarrollo de Cundinamarca.

"Cundinamarca es un departamento con un enorme potencial y un gran futuro. Trabajaré junto al gobernador para que sus habitantes se sientan orgullosos de esta nueva era y de todo lo que construiremos por su departamento", expresó el presidente electo.

Durante un video compartido por ambos, De La Espriella señaló que, durante el encuentro que tuvo lugar en Barranquilla, conversaron sobre las principales necesidades del departamento y aseguró que Cundinamarca ha sido históricamente afectada por el centralismo, pese a su cercanía con Bogotá.



¡Llegó el momento de las regiones!



Cundinamarca es un departamento con un enorme potencial y un gran futuro. Trabajaré junto al gobernador @ para que sus habitantes se sientan orgullosos de esta nueva era del Tigre y de todo lo que construiremos por su departamento.



Firme por… pic.twitter.com/iizU91eMsH — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 4, 2026

"Ha llegado la hora de las regiones, ha llegado la hora de la provincia. Cuente conmigo; vamos a trabajar por ese bello departamento", manifestó el mandatario electo.

Por su parte, el gobernador Jorge Emilio Rey explicó que aprovechó la reunión para presentar algunos de los proyectos que actualmente lidera la Gobernación y aseguró que el presidente electo expresó su interés en respaldarlos.

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"Le compartí parte de los proyectos liderados desde la Gobernación, por los cuales manifestó interés en apoyar con decisión. Iniciaremos conjuntamente el diseño de una agenda de trabajo que garantice la consolidación de proyectos estratégicos e inversiones trascendentes para Cundinamarca", escribió Rey en su cuenta de Instagram.

En el mismo video, el gobernador agradeció la disposición del presidente electo y aseguró que la administración departamental está lista para trabajar de manera articulada.

"Estamos listos para preparar una agenda de trabajo que nos permita seguir reivindicando a este departamento y que siga siendo uno de los primeros departamentos del país", afirmó.

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Con este encuentro, el presidente electo continúa con una serie de acercamientos con mandatarios regionales de cara al inicio de su gobierno, en los que ha insistido en que uno de los ejes de su administración será fortalecer el papel de las regiones y promover proyectos de desarrollo desde los territorios.