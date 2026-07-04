Armada despliega comando para garantizar seguridad durante elecciones atípicas en San Andrés

A pocas horas de que inicie la jornada electoral en el departamento de San Andrés y Providencia, la Armada de Colombia a través del Comando Específico territorial desplegó sus capacidades operacionales para garantizar que las elecciones atípicas de Gobernador, previstas para este domingo 5 de julio, se desarrollen en un ambiente de tranquilidad, seguridad y normalidad en el Archipiélago de San Andrés y Providencia.

Desde la institución, destacaron que para esta jornada democrática fueron desplegadas las capacidades del Batallón de Infantería de Marina No. 11, la Estación de Guardacostas de San Andrés, el componente del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con presencia en los ocho puestos de votación habilitados en el departamento, además de patrullajes terrestres y marítimos, vigilancia sobre la infraestructura priorizada y monitoreo permanente desde el Puesto de Mando Unificado (PMU).

Todo está listo en 📍 San Andrés, Providencia y Santa Catalina para las elecciones atípicas de gobernador de este 5 de julio.



Ya fueron instalados los puestos de votación, dispuesto el material electoral y realizadas las capacitaciones a delegados de puesto y biometría, para… pic.twitter.com/4XuN1BYUO9 — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) July 4, 2026

Asimismo, señalaron que, de manera articulada con la Policía Nacional, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Gobernación del Archipiélago y las demás autoridades civiles, durante la jornada desarrollará un dispositivo interinstitucional orientado a brindar las garantías necesarias para el normal desarrollo de la jornada electoral y el ejercicio libre y seguro del derecho al voto de todos los habitantes de la región.

“Nuestros hombres y mujeres están desplegados en los 8 puestos de votación habilitados en San Andrés y Providencia. A través de nuestras capacidades de la estación de guardacostas, el batallón de infantería de María número 11, y el componente de nuestro ejército nacional, trabajando de manera articulada con la policía nacional, la registraduría nacional del estado civil y todas las autoridades civiles de la isla”, dijo el teniente Jhon Gutiérrez, jefe de Estado Mayor CESYP encargado.



Archipiélago de San Andrés. Foto: AFP.

Desde la Armada aseguran que a través del Comando Específico de San Andrés y Providencia mantendrá sus capacidades operacionales antes, durante y después de la jornada electoral, reafirmando su compromiso con la seguridad, la defensa de la soberanía y la protección de los habitantes del territorio insular.

“Invitamos a todos los ciudadanos de la isla a ejercer el derecho al voto con responsabilidad y civismo, a captar las recomendaciones de las autoridades y reportar oportunamente cualquier situación que pueda afectar la tranquilidad de la jornada”, agregó.