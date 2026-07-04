TransMiCable seguirá suspendido mientras instalan el repuesto y realizan pruebas de seguridad

La suspensión del servicio de TransMiCable en Bogotá continuará mientras avanza la reparación de la falla técnica que mantiene fuera de operación el sistema desde la madrugada del viernes 3 de julio. La Operadora Distrital de Transporte (ODT), conocida como La Rolita, confirmó que ya identificó el origen del problema y trabaja para restablecer el servicio de forma segura.

Tras los estudios realizados por los equipos de operación y mantenimiento, la entidad estableció que la interrupción fue causada por el daño de una tarjeta electrónica del sistema de control y potencia, un componente altamente especializado, de importación y con disponibilidad limitada. Además, explicó que esta pieza no hacía parte del inventario técnico que recibió la empresa cuando asumió la operación de TransMiCable.

⏰ #TMAhora (1:20 p. m.)



📍 TransMiCable Ciudad Bolívar



⚠️ Continúa suspendido el servicio de TransMiCable por novedades técnicas.



🚌 Se mantienen los refuerzos de las rutas 624, P39, HK646, HD627, HB631 y 6-4 Paraíso para apoyar la movilidad de los usuarios.



🔄 La ruta HH632… pic.twitter.com/8OqEAXaM8M — TransMilenio (@TransMilenio) July 4, 2026

Una vez detectada la avería, la ODT inició una búsqueda prioritaria junto con un proveedor especializado para conseguir el repuesto. La empresa informó que ya logró asegurar una tarjeta de reemplazo y espera recibirla para proceder con su instalación. Sin embargo, advirtió que el servicio no se reanudará de manera inmediata.

Después de instalar el nuevo componente, los técnicos deberán realizar una serie de pruebas y verificaciones para confirmar que el sistema cumple con todas las condiciones de seguridad y confiabilidad antes de autorizar nuevamente la operación comercial.



"Solo cuando tengamos la certeza de que el sistema cumple con todas las condiciones de seguridad y confiabilidad, restableceremos la operación comercial", señaló Alberth Barrera, gerente de Mantenimiento de la Operadora Distrital de Transporte. La entidad explicó que antes de reemplazar un componente de este tipo era necesario descartar otras posibles causas y confirmar con precisión el origen de la falla, en cumplimiento de los protocolos de seguridad.

Foto: AFP.

Mientras tanto, TransMilenio mantiene activo el plan de contingencia para atender la demanda de los usuarios de Ciudad Bolívar. Permanecen reforzadas las rutas TransMiZonal 624, P39, HK646, HD627, HB631 y 6-4 Paraíso, mientras que la ruta HH632 continúa prestando servicio hasta Vista Hermosa.

La Operadora Distrital de Transporte también informó que especialistas nacionales e internacionales, junto con expertos del fabricante del sistema, participan en las labores para restablecer la operación lo antes posible.