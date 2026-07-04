A la espera de los recursos que prometió la Nación, el Metro de la 80 acelera desarrollo de obras

Las obras del Metro de la 80 avanzan rápidamente a pesar de las enormes deudas del Gobierno nacional y ahora, en medio de la socialización, contará con la participación ciudadana de siete comunas de Medellín y el municipio de Itagüí, para comunicar el avance de las obras.

Las autoridades proyectan llegar a 12 comités en los diversos sectores sociales y económicos para debatir sobre los aspectos técnicos, ambientales y de sostenibilidad del megaproyecto que a la fecha tiene un avance superior al 50 %.

El gerente de proyectos de infraestructura del Metro de Medellín, Jorge Ramos, contó la importancia de la participación ciudadana en este tipo de proyecto.

“Muy importante la participación en estos comités porque de esta manera se obtiene información de primera mano de qué está pasando en la obra, cuáles son los impactos, cómo se está manejando y cuál es el avance en los diferentes frentes de trabajo”, señaló el funcionario.



Sin embargo, el avance del megaproyecto enfrenta desafíos presupuestales, ya que arrastra una deuda acumulada superior a los 830.000 millones de pesos.

A esta cifra se suma que, para la vigencia de 2026, el Metro de la 80 requiere un aporte adicional de 512.000 millones de pesos que, hasta la fecha, no han sido liberados por el Gobierno nacional.