Piedad Córdoba pide explicaciones a Gustavo Petro sobre Wikileaks

Por: María Camila Castro, BLU Radio

En la columna de Daniel Coronell en la Revista Semana titulada ‘Petroleaks’, el periodista habló sobre un cable de Wikileaks en el que el eje central es una conversación del senador Gustavo Petro con William Brownfield, embajador de Estados Unidos en 2008, en la que habría señalado a dos compañeros de partido del exalcalde de Bogotá y a otro del Partido Liberal de tener relación con las Farc.

En el cable se menciona a Piedad Córdoba, en aquel momento perteneciente al Partido Liberal y a Wilson Borja y Gloria Inés Ramírez, entonces del Polo democrático, quienes fueron investigados y absueltos por la ‘Farcpolítica’.

En conversación con BLU Radio, Piedad Córdoba aseguró que esta desconcertada por las aseveraciones de la columna, además, afirmó que nunca ha pertenecido a las Farc y que, al contrario, hizo una tarea humanitaria que le salió muy costosa.

Vea también: Wikileaks revela supuesta negativa de Fajardo para hacer alianza en contra de Uribe

Por otro lado, la exsenadora dijo que pedirá explicaciones al senador Gustavo Petro ante las afirmaciones que dijo en su momento.

“Quedo muy desconcertada porque yo nunca he pertenecido a la guerrilla, jamás he estado en las Farc y no entiendo cuál fue la intensión de él (Gustavo Petro) perjudicarme terriblemente con sus afirmaciones. A mí prácticamente me negaron sin quitarme la visa la entrada a Estados Unidos y yo entiendo que en parte tiene que ver con la tarea que hizo el señor Petro”, dijo la exsenadora.

Córdoba también aseguró que quizás fue temor del senador Gustavo Petro que ella fuera una figura más relevante que él.