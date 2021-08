Plenaria del Senado aceptó renuncia a Richard Aguilar

Con una votación unánime, la plenaria del Senado de la República aprobó la renuncia a su curul a Richard Aguilar, quien fue capturado por presuntos hechos de corrupción cuando fue gobernador de Santander.

Ante la plenaria, el secretario del Senado, Gregorio Eljach, leyó la carta en la que planteaba su renuncia para demostrar su inocencia.

“Hoy, con inmenso dolor me despido de este cargo para concentrarme en mi defensa y demostrar mi inocencia, porque se lo debo a cada uno de los colombianos que creyeron en mí, que he representado y por quienes he trabajado incansablemente durante el ejercicio de mi vida pública”, menciona la misiva.

Luego de la votación, el resultado fue contundente, según sentenció el secretario Eljach, “sí aprueba la plenaria la renuncia por la totalidad de los participantes en la plenaria, todos votos afirmativos. Ha sido aprobada formalmente y désele curso a la instancia correspondiente”, de esta forma fue aprobada esta renuncia del ahora exsenador Aguilar.

Ahora, la mesa directiva del Senado analizará los argumentos de la Corte Suprema de Justicia para saber si en este caso se aplicará la silla vacía, de lo contrario, se le informaría al siguiente en la lista del partido Cambio Radical, para reemplazar a Aguilar.